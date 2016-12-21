Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе

26 декабря в 17:15 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одном из кафе, расположенном по улице Сахалинской областного центра, обнаружено тело 31-летнего местного жителя, с колото-резаными ранениями грудной клетки.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина пришел на работу к своей супруге, чтобы помириться. Жена ответила, что не собирается к нему возвращаться. Тогда мужчина нанес себе в грудь два удара ножом.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по г. Южно-Сахалинск проводится проверка в порядке ст.144,145 УПК РФ, устанавливаются причины произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.