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Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе

Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе

Жена не хотела к нему возвращаться

26 декабря в 17:15 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одном из кафе, расположенном по улице Сахалинской областного центра,  обнаружено тело 31-летнего местного жителя, с колото-резаными ранениями грудной клетки.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина пришел на работу к своей супруге, чтобы помириться. Жена ответила, что не собирается к нему возвращаться. Тогда мужчина нанес себе в грудь два удара ножом.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по г. Южно-Сахалинск проводится проверка в порядке ст.144,145 УПК РФ, устанавливаются причины произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:11 +2
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Комментарии
Online
Yulia205 Online
Написано сегодня, в 17:14 Отредактированно сегодня, в 17:15
когда же год то кончится или люди поумнеют, что кому доказал ????
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 17:15
фигасе жесть....
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+2
Online
Sade Online
Написано сегодня, в 17:17
ну и кому что доказал?
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+3
Naira
Написано сегодня, в 17:21
Сегодня магнитные бури?А то многие с катушек слетели
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0
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 17:25
на хренааа?! чего добился?! кому что доказал!?
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+1
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BenZziНовая_радуга Online
Написано сегодня, в 17:34
Поэтому и не вернулась походу.Видимо исполнял.
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+2
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