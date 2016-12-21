Серьезные травмы получили люди в утреннем ДТП возле Березняков

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня, 27 декабря примерно в 10:45 в пригороде Южно-Сахалинска.

По словам очевидцев, в районе Березняков столкнулись Toyota Probox и Toyota Mark II Wagon Qualis. При ударе автомобили выкинуло в овраг. У "Пробокса" сильно повреждена передняя часть, у Qualis - правая сторона, водительская дверь, передняя часть машины.

"Женщина в "Пробоксе" сломала руку, мужчина-водитель сильно ударился об руль. По словам водителя автомобиля Toyota Probox, у него два сердечных импланта. У мужчины была окровавлена рука, рану перебинтовали. Затем водителю стало хуже. Он жаловался на то, что у него все болит внутри", - говорят очевидцы.

На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавших госпитализировали.

15:00. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Mark II не справился с управлением выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.