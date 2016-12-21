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Серьезные травмы получили люди в утреннем ДТП возле Березняков
фото очевидцев

Серьезные травмы получили люди в утреннем ДТП возле Березняков

Там столкнулись Toyota Probox и Toyota Mark II Wagon Qualis

ДТП произошло сегодня, 27 декабря примерно в 10:45 в пригороде Южно-Сахалинска.

По словам очевидцев, в районе Березняков столкнулись  Toyota Probox и Toyota Mark II Wagon Qualis. При ударе автомобили выкинуло в овраг. У "Пробокса" сильно повреждена передняя часть, у Qualis - правая сторона, водительская дверь, передняя часть машины. 

"Женщина в "Пробоксе" сломала руку, мужчина-водитель сильно ударился об руль. По словам водителя автомобиля Toyota Probox, у него два сердечных импланта. У мужчины была окровавлена рука, рану перебинтовали. Затем водителю стало хуже. Он жаловался на то, что у него все болит внутри", - говорят очевидцы.

На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавших госпитализировали. 

15:00. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Mark II  не справился с управлением выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

 

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Серьезные травмы получили люди в утреннем ДТП возле Березняков, Фото: 1
Серьезные травмы получили люди в утреннем ДТП возле Березняков, Фото: 2
Серьезные травмы получили люди в утреннем ДТП возле Березняков, Фото: 3
Серьезные травмы получили люди в утреннем ДТП возле Березняков, Фото: 4
Серьезные травмы получили люди в утреннем ДТП возле Березняков, Фото: 5
Серьезные травмы получили люди в утреннем ДТП возле Березняков, Фото: 6
Серьезные травмы получили люди в утреннем ДТП возле Березняков
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:03 +3
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Комментарии
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 12:09
А по радио дорожные службы с утра отчитались, что дорога Южно-Сахалинск - Оха посыпана песко-солевой смесью...
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+3
Жэка Немец
Написано сегодня, в 12:37
ToChtoDoktorPropisal, а разве не видно, все посыпано и практически содран накат. Вы там ночью не были. Ночью да - была полная опа
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0
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 12:58
Жэка Немец, накат содран или просто грейдерами еще больше укатали? Во сколько посыпано?
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0
Umka83
Написано сегодня, в 12:14
Вообще не "иНплант", а иМплант.
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+6
Online
AX9566 Online
Написано сегодня, в 13:09
Umka83, если уж на то пошло, то "имплатанта", два их
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0
Umka83
Написано сегодня, в 15:15
AX9566, два импланТА, раз уж на то пошло.
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 15:27
Umka83, опечаталась. Убить меня теперь?
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+4
Еще 5 комментариев
vladsakh
Написано сегодня, в 12:22
Кто то очень спешил. Итог спешки только печальный.
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0
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:35
куда торопятся, не понятно!
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0
amster
Написано сегодня, в 13:41
Такому водителю с такой болезнью нельзя ездить вообще.
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 16:08
amster, виновник ДТП не он
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+1
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