фото очевидцев
Лобовое столкновение "Газели" и "Тойоты" произошло на Анивской трассе
По предварительной информации, пострадал 1 человек
ДТП произошло сегодня днем, 27 декабря на 43 км автодороги Южно-Сахалинск - Холмск, на Анивской трассе.
По предварительной информации, водитель "Газели" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с "Тойотой". В аварии пострадал 1 человек.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
Прям в точку!
Пострадавшему скорейшего выздоровления