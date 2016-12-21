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Лобовое столкновение "Газели" и "Тойоты" произошло на Анивской трассе
фото очевидцев

Лобовое столкновение "Газели" и "Тойоты" произошло на Анивской трассе

По предварительной информации, пострадал 1 человек

ДТП произошло сегодня днем, 27 декабря на 43 км автодороги Южно-Сахалинск - Холмск, на Анивской трассе. 

По предварительной информации, водитель "Газели" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с "Тойотой". В аварии пострадал 1 человек.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:49 +2
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Комментарии
Online
V_Viktoria Online
Написано сегодня, в 12:54
"Газщели"
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+3
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 12:57
V_Viktoria, по Фрейду оговорочка
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+3
serega
Написано сегодня, в 13:00
Прикольное название для Российских машин.

Прям в точку!
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+1
Станислав Ри
Написано сегодня, в 15:01
День жезстянчика просто
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 16:38
Да что за день.
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0
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 17:27
Да...
Пострадавшему скорейшего выздоровления
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+1
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