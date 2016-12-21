Лобовое столкновение "Газели" и "Тойоты" произошло на Анивской трассе

фото очевидцев

По предварительной информации, пострадал 1 человек

ДТП произошло сегодня днем, 27 декабря на 43 км автодороги Южно-Сахалинск - Холмск, на Анивской трассе.

По предварительной информации, водитель "Газели" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с "Тойотой". В аварии пострадал 1 человек.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.