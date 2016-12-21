Иномарка сбила пенсионера в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня, 27 декабря примерно в 11 часов утра у автозаправки "Змачинский" на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске.

По предварительной информации, Toyota Corolla Fielder сбила пенсионера, переходящего проезжую часть.

По словам очевидцев, пострадавшему около 60 лет. Мужчина госпитализирован.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.