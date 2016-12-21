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Иномарка сбила пенсионера в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Иномарка сбила пенсионера в Южно-Сахалинске

ДТП произошло на улице Железнодорожной

ДТП произошло сегодня, 27 декабря примерно в 11 часов утра у автозаправки "Змачинский" на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске.

По предварительной информации, Toyota Corolla Fielder сбила пенсионера, переходящего проезжую часть. 

По словам очевидцев, пострадавшему около 60 лет. Мужчина госпитализирован.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:23 +1
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Южно-Сахалинск
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Комментарии
Olga_23
Написано сегодня, в 11:26
Опять филдер!
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+2
Владимир Самойлов
Написано сегодня, в 11:31
Olga_23, Ага))) Раньше субарики на остановки покушались, теперь филдеры на людей. Не доросли еще до остановок
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+2
Online
Ghostbusters Online
Написано сегодня, в 11:41
берегись филдеров теперь
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0
crazydriver144
Написано сегодня, в 12:26
на Филдере езжу! теперь страшно в город после работы ехать, чтобы не накликать на себя беду
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+1
Naira
Написано сегодня, в 12:44
Что за охота на пешеходов сегодня?
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 15:30 Отредактированно сегодня, в 15:31
Да не в филдерах дело и не в субаристах!!!
Дело в покуистах,которым плевать,что город перегружен транспортом и уже нельзя ездить быстро как бы не хотелось,ибо создашь дтп !!!плевать,что даже перед нерегулируемым переходом априори ты обязан сбросить скорость!!!им плевать вообще на все!!!
Нам не хватает утилизатора в виде БТРа с пулеметом,чтобы на месте отстреливать таких.
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+1
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