фото очевидцев
Иномарка сбила пенсионера в Южно-Сахалинске
ДТП произошло на улице Железнодорожной
ДТП произошло сегодня, 27 декабря примерно в 11 часов утра у автозаправки "Змачинский" на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске.
По предварительной информации, Toyota Corolla Fielder сбила пенсионера, переходящего проезжую часть.
По словам очевидцев, пострадавшему около 60 лет. Мужчина госпитализирован.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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Дело в покуистах,которым плевать,что город перегружен транспортом и уже нельзя ездить быстро как бы не хотелось,ибо создашь дтп !!!плевать,что даже перед нерегулируемым переходом априори ты обязан сбросить скорость!!!им плевать вообще на все!!!
Нам не хватает утилизатора в виде БТРа с пулеметом,чтобы на месте отстреливать таких.