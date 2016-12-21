фото очевидцев и Младена Ириолова
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
Столкнулись Toyota Corolla и Isuzu
ДТП произошло сегодня, 27 декабря в двеннадцатом часу дня на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков у комплекса "Генерал".
Там столкнулись легковая Toyota Corolla и грузовик Isuzu. При ДТП грузовик опрокинулся и впечатался в стену ресторана.
По предварительной информации, в аварии пострадал один человек.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
12:16. По словам водителя грузовика, оба автомобиля двигались на юг. Легковой автомобиль стал перестраиваться перед Isuzu. Грузовик зацепил "Короллу", бетонное ограждение у комплекса "Генерал" и опрокинулся.
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12 Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
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Комментарии
Page85
Написано сегодня, в 11:53
вот это страйк
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0
Online
stepero Online
Написано сегодня, в 15:37
Page85, Мысли читаешь)
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0
Online
ignition Online
Написано сегодня, в 11:54
ээээ... это как так??? там же еще забор есть...
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+3
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 15:10
ignition, забор на главное здание идёт.. а это магазин сбоку
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+1
forsen
Написано сегодня, в 12:01
мечтал быть генералом
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0
Black_Kathrine
Написано сегодня, в 12:18
ужс какой. вот кассир в магазине в шоке был, наверное. касса как раз у этой стены
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0
КиР84
Написано сегодня, в 12:20
ну вот куда торопятся?...
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0
Olga_23
Написано сегодня, в 12:24
Ох ты ж, ееее!
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+3
vladsakh
Написано сегодня, в 12:26
10 см снега , и день жестянщика во всей красе.
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+1
Online
MiSHGUN Online
Написано сегодня, в 12:26
Мне булку белого и эвакуатор, пожалста ....
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+8
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 12:54
Это же с какой скоростью он летел?
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0
alex8665
Написано сегодня, в 13:13
видел эту авариютрасса скользкая!!! аккуратней на дорогах!!!постродавшим выздоровления!!!
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+2
Vladis
Написано сегодня, в 13:49
Господин Осадчий , наверное в " осадок " .....
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+1
Vladis
Написано сегодня, в 13:49
Выпал ....
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0
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 15:33
Потревожили генеральский покой
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0
Online
Ghostbusters Online
Написано сегодня, в 16:22
А можно столик заказать:)
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0