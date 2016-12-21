Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков

фото очевидцев и Младена Ириолова

ДТП произошло сегодня, 27 декабря в двеннадцатом часу дня на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков у комплекса "Генерал".

Там столкнулись легковая Toyota Corolla и грузовик Isuzu. При ДТП грузовик опрокинулся и впечатался в стену ресторана.

По предварительной информации, в аварии пострадал один человек.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

12:16. По словам водителя грузовика, оба автомобиля двигались на юг. Легковой автомобиль стал перестраиваться перед Isuzu. Грузовик зацепил "Короллу", бетонное ограждение у комплекса "Генерал" и опрокинулся.