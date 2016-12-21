Дом быта загорелся в Долинске

видео очевидцев

Пожар произошел вчера, 26 декабря в Долинске.

Как сообщили astv.ru в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, сообщение о пожаре в Доме быта на улице Пионерской, 7 поступило в оперативные службы райцентра в 21:26. Первое пожарное подразделение прибыло на место происшествия в 21:29. На тот момент наблюдалось открытое горение помещений на втором этаже.

Пожар был локализован в 21:34, а в 21:44 полностью ликвидирован. Пожар тушили 2 автоцистерны и 9 пожарных. Причины пожара устанавливаются. Люди в огне не пострадали.