Четырнадцать многоквартирных домов и два детсада остались без тепла в Южно-Сахалинске

Primechaniya.Ru

Утром 27 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, на теплотрассе в Южно-Сахалинске (в районе ул. Емельянова, 33б) произошел порыв трубы.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, порыв был обнаружен на глубине 2 метра. Ремонтные бригады жилищно-коммунальных служб вели восстановительные работы. Без теплоснабжения оставались жители 15 многоквартирных домов, а также 2 социально-значимых объекта.

Как уточнили astv.ru в "Сахалинской коммунальной компании", тепла не было в 14 домах и двух детских садах. К ремонтным работам привлекались 5 человек и 5 единиц техники СКК.

В 9.45 ремонтными бригадами жилищно-коммунальных служб теплоснабжение было полностью восстановлено.