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Четырнадцать многоквартирных домов и два детсада остались без тепла в Южно-Сахалинске
Primechaniya.Ru

Четырнадцать многоквартирных домов и два детсада остались без тепла в Южно-Сахалинске

Произошел порыв трубы

Утром 27 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, на теплотрассе в Южно-Сахалинске (в районе ул. Емельянова, 33б) произошел порыв трубы.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, порыв был обнаружен на глубине 2 метра. Ремонтные бригады жилищно-коммунальных служб вели восстановительные работы. Без теплоснабжения оставались жители 15 многоквартирных домов, а также 2 социально-значимых объекта. 

Как уточнили astv.ru  в "Сахалинской коммунальной компании", тепла не было в 14 домах и двух детских садах. К ремонтным работам привлекались 5 человек и 5 единиц техники СКК.

В 9.45 ремонтными бригадами жилищно-коммунальных служб теплоснабжение было полностью восстановлено.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:57 +1
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Комментарии
Online
MASHUTA Online
Написано сегодня, в 16:46
Ну,как всегда...Все начинаем делать зимой и проверять...
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0
vladsakh
Написано сегодня, в 16:48
Хорошо что быстро устранили.
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0
komissar
Написано сегодня, в 17:20
Врут тепловики, первый порыв был 26-го числа примерно в 15:30 на територии д/сада ремонтные работы закончились в 22:00, а вот второй порыв был 27-го числа в 04:00 утра. И как всегда готовы к зиме на все 100%
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