Легковушка и грузовик столкнулись в Южно-Сахалинске

фото и видео очевидцев

ДТП произошло сегодня, 26 декабря в 15:10 на улице Сахалинской в Южно-Сахалинске.

По предварительной информации, недалеко от перекрестка с улицей Чехова столкнулись Toyota Corona и грузовой ЗИЛ. Легковой автомобиль двигался с востока на запад, его занесло, водитель не справился с управлением, машина выскочила на полосу встречного движения, где и столкнулась с грузовиком.

Люди в аварии не пострадали, автомобили получили механические повреждения.

По словам очевидцев, на месте нет сотрудников ГИБДД. Скорее всего, водители оформят аварию сами по европротоколу.