новости
новости
Регистрация
Легковушка и грузовик столкнулись в Южно-Сахалинске
фото и видео очевидцев

Легковушка и грузовик столкнулись в Южно-Сахалинске

Авария произошла на улице Сахалинской

ДТП произошло сегодня, 26 декабря в 15:10 на улице Сахалинской в Южно-Сахалинске. 

По предварительной информации, недалеко от перекрестка с улицей Чехова столкнулись Toyota Corona и грузовой ЗИЛ. Легковой автомобиль двигался с востока на запад, его занесло, водитель не справился с управлением, машина выскочила на полосу встречного движения, где и столкнулась с грузовиком.

Люди в аварии не пострадали, автомобили получили механические повреждения. 

По словам очевидцев, на месте нет сотрудников ГИБДД. Скорее всего, водители оформят аварию сами по европротоколу.

 

Галерея
ДТП на Сахалинской, Фото: 1
ДТП на Сахалинской, Фото: 2
ДТП на Сахалинской, Фото: 3
ДТП на Сахалинской, Фото: 4
показать все фотографии
ДТП на Сахалинской
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:33 +2
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавария
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Сахалинский педофил заставлял девочек присылать ему интимное видео
Сахалинский педофил заставлял девочек присылать ему интимное видео
Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи
Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи
Елку из более чем 100 автомобилей построили на юге Сахалина
Елку из более чем 100 автомобилей построили на юге Сахалина
Судебный пристав спас выпрыгнувшую из окна женщину в Александровске-Сахалинском
Судебный пристав спас выпрыгнувшую из окна женщину в Александровске-Сахалинском

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 15:51
Народ, учитывайте погодные условия. Дорога перед вами.
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Ввоз иномарок на Сахалин и Курилы значительно сократился
Ввоз иномарок на Сахалин и Курилы значительно сократился
Мобильная аудитория интернет-банка Сбербанк Онлайн превысила 20 млн человек
Мобильная аудитория интернет-банка Сбербанк Онлайн превысила 20 млн человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru