фото и видео очевидцев
Легковушка и грузовик столкнулись в Южно-Сахалинске
Авария произошла на улице Сахалинской
ДТП произошло сегодня, 26 декабря в 15:10 на улице Сахалинской в Южно-Сахалинске.
По предварительной информации, недалеко от перекрестка с улицей Чехова столкнулись Toyota Corona и грузовой ЗИЛ. Легковой автомобиль двигался с востока на запад, его занесло, водитель не справился с управлением, машина выскочила на полосу встречного движения, где и столкнулась с грузовиком.
Люди в аварии не пострадали, автомобили получили механические повреждения.
По словам очевидцев, на месте нет сотрудников ГИБДД. Скорее всего, водители оформят аварию сами по европротоколу.
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Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 15:51
Народ, учитывайте погодные условия. Дорога перед вами.
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