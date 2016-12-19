Человека зажало между двух автомобилей в результате ДТП на улице Горького

26 декабря, в первом часу дня на улице Горького в Южно-Сахалинске произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Водитель автомобиля Toyota Camry двигался по улице Горького в южном направлении. Он не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль Mitsubishi Canter, а тот отбросило на рядом стоящий внедорожник Mitsubishi Pajero. В этот момент между машинами находился водитель грузовика, он собирался сесть за руль, но не успел. В итоге мужчину зажало, он смог выбраться самостоятельно, но получил травмы ног.

На место была вызвана бригада скорой помощи. Медики оказали помощь пострадавшему.

Водитель "Камри" свою вину отрицает.

"Я считаю, виноват водитель, который ехал передо мной и резко затормозил. Я попытался остановить машину, но она переднеприводная, и меня занесло. К сожалению, водитель того автомобиля сразу уехал. У меня в салоне находились пассажиры. К счастью, никто не пострадал", - рассказал водитель Камри.

Как рассказывают очевидцы, ДТП на перекрестке улиц Горького и Емельянова случаются в последнее время очень часто. Так участник этого ДТП - внедорожник уже точно также становился мишенью на этой парковке. В прошлый раз ему въехали в задний бампер.

Жители напротив стоящего дома по улице Горького отмечают, что зачастую водители превышают скоростной режим, после чего не справляются с управлением.