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Человека зажало между двух автомобилей в результате ДТП на улице Горького

Человека зажало между двух автомобилей в результате ДТП на улице Горького

На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи

26 декабря, в первом часу дня на улице Горького в Южно-Сахалинске произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Водитель автомобиля Toyota Camry двигался по улице Горького в южном направлении. Он не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль Mitsubishi Canter, а тот отбросило на рядом стоящий внедорожник Mitsubishi Pajero. В этот момент между машинами находился водитель грузовика, он собирался сесть за руль, но не успел. В итоге мужчину зажало, он смог выбраться самостоятельно, но получил травмы ног.

На место была вызвана бригада скорой помощи. Медики оказали помощь пострадавшему. 

Водитель "Камри" свою вину отрицает. 

"Я считаю, виноват водитель, который ехал передо мной и резко затормозил. Я попытался остановить машину, но она переднеприводная, и меня занесло. К сожалению, водитель того автомобиля сразу уехал. У меня в салоне находились пассажиры. К счастью, никто не пострадал", - рассказал водитель Камри. 

Как рассказывают очевидцы, ДТП на перекрестке улиц Горького и Емельянова случаются в последнее время очень часто. Так участник этого ДТП - внедорожник уже точно также становился мишенью на этой парковке. В прошлый раз ему въехали в задний бампер. 

Жители напротив стоящего дома по улице Горького отмечают, что зачастую водители превышают скоростной режим, после чего не справляются с управлением. 

Автор: Ольга Буданова, сегодня, в 14:10 +4
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Комментарии
Online
Artefakt Online
Написано сегодня, в 14:25
Нехрен летать, водитель ему быстро затормозил... как дети честное слово, ты обязан дистанцию держать.
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+2
AX9566
Написано сегодня, в 14:27
Оказался на встречке- виноват, и не фиг сказки рассказывать
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+1
Black_Kathrine
Написано сегодня, в 14:33
при том, что там камеры стоят, чего скоростной режим превышают-то? просто снег пошел, вот и занесло на повороте, резина фиговая.
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+1
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 14:38
внимательнее надо быть, и скоростной режим соблюдать.
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+3
KpeIIkue_opexu
Написано сегодня, в 14:43
Может стоит там поставить отбойники...
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0
gooest
Написано сегодня, в 15:03
"Я попытался остановить машину, но она переднеприводная, и меня занесло."
А что есть разница в "принципе торможения" на переднепривадных, заднеприводных или полноприводных автомобилях? Переднеприводные хуже тормозят что ли? Или у них на задних колесах тормозов нет?
В чем смысл данного утверждения не пойму.
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+3
Online
serega Online
Написано сегодня, в 15:16
gooest, я тоже не пойму его точку зрения.
На переднеприводном авто намного легче с заноса выйти!!!
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0
AX9566
Написано сегодня, в 15:32
gooest, Как в чем? Крендель пытается отмазаться
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+1
Armata77
Написано сегодня, в 15:11
А водитель Паджеро все ставит и ставит на парковку возле дома, хотя рядом стоянка. Ничему народ не учится, лучше буду несколько раз в год красить и ремонтировать , но не отдам 3000 руб в месяц за стоянку
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0
Dama_Madama
Написано сегодня, в 15:27
Armata77, может человек на обед домой приехал?
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0
Armata77
Написано сегодня, в 15:34
Dama_Madama, и 2 раза попал? Удивительное совпадение
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0
katenok1183
Написано сегодня, в 15:17
Водитель резко затормозил и меня занесло. Соблюдал бы дистанцию и скоростной режим,все было бы норм. Ну конечно водитель камри не виноват,да ты что)))
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 15:48
Погодные условия изменились, значит режим вождения нужно менять, скорость была чуть ниже, не было бы заноса..
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