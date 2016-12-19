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Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи
Фото Сергея Красноухова

Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи

Начальник военно-оркестровой службы России, генерал-лейтенант Валерий Халилов был в составе делегации музыкантов, летевшей в Сирию

Министерство обороны обнародовало список находившихся в Ту-154 потерпевшем крушении в 1,5 км от черноморского побережья Сочи сегодня, 25 декабря. Самолет Минобороны выполнял плановый перелет в Сирию с аэродрома Адлера и рухнул через 7 минут после взлета. На борту лайнера находились 92 человека. В числе них – артисты ансамбля им. Александрова. В списке и начальник военно-оркестровой службы России, генерал-лейтенант Валерий Халилов.

Валерий Халилов знаком сахалинцам. Он был идейным вдохновителем грандиозного культурного события – фестиваля военных оркестров «Спасская башня». 

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Валерий Халилов на Сахалине, Фото: 1
Валерий Халилов на Сахалине, Фото: 2
Валерий Халилов на Сахалине, Фото: 3
Валерий Халилов на Сахалине, Фото: 4
Валерий Халилов на Сахалине, Фото: 5
Валерий Халилов на Сахалине, Фото: 6
Валерий Халилов на Сахалине, Фото: 7
Валерий Халилов на Сахалине, Фото: 8
Валерий Халилов на Сахалине, Фото: 9
Валерий Халилов на Сахалине, Фото: 10
Валерий Халилов на Сахалине, Фото: 11
Валерий Халилов на Сахалине, Фото: 12
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Валерий Халилов на Сахалине

Как сообщает Лайф, на Сахалин музыканты прилетали прилетали именно на том Ту, что упал в море. Издание утверждает, что участник фестиваля певец Александр Альберт узнал самолёт, на котором они летали вместе с ансамблем на Дальний Восток.

— Летали на этом же военном борту — Ту-154, номер совпадает. Пилоты были экстра-класса, всегда мягко взлетали и садились. Самолёт хороший. Никаких нареканий не было, — вспоминает артист. — Летали в Хабаровск, затем на Сахалин. Дозаправлялись в Сочи.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 21:04 +2
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Комментарии
ostrovsakhalin
Написано вчера, в 23:00
Жалко, классный мужик был. Соболезнования всем родственникам.
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+2
Nato4ka
Написано вчера, в 23:12
Ужасная трагедия тронула до глубины души.
Искренние соболезнования.
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+2
Veronika1211
Написано вчера, в 23:46
Как жаль... Пусть будет земля пухом... Соболезнования родным...
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+3
Nochnoy_tranzit
Написано сегодня, в 00:29
Очень старые самолеты ТУшки. Пора давно в утиль. Людей жаль...
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0
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано сегодня, в 00:33
не так поймут ,забанят, минусы наставят оставлю при себе я мнение своё отличноё от вас. Ну что отправить ?НЕ страашно..э.не отправлю этот комент -рейт дороже , лучше промолчу...
Да фиг вам!!!...только в личку напишу, за личку ведь не банят?????
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