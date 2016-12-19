Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи

Фото Сергея Красноухова

Министерство обороны обнародовало список находившихся в Ту-154 потерпевшем крушении в 1,5 км от черноморского побережья Сочи сегодня, 25 декабря. Самолет Минобороны выполнял плановый перелет в Сирию с аэродрома Адлера и рухнул через 7 минут после взлета. На борту лайнера находились 92 человека. В числе них – артисты ансамбля им. Александрова. В списке и начальник военно-оркестровой службы России, генерал-лейтенант Валерий Халилов.

Валерий Халилов знаком сахалинцам. Он был идейным вдохновителем грандиозного культурного события – фестиваля военных оркестров «Спасская башня».

Как сообщает Лайф, на Сахалин музыканты прилетали прилетали именно на том Ту, что упал в море. Издание утверждает, что участник фестиваля певец Александр Альберт узнал самолёт, на котором они летали вместе с ансамблем на Дальний Восток.

— Летали на этом же военном борту — Ту-154, номер совпадает. Пилоты были экстра-класса, всегда мягко взлетали и садились. Самолёт хороший. Никаких нареканий не было, — вспоминает артист. — Летали в Хабаровск, затем на Сахалин. Дозаправлялись в Сочи.