Владельцы сахалинского предприятия украли у государства более 19 млн рублей

Следственным отделом Ноглик возбуждено уголовное дело по факту уклонения руководством ООО «Олимпик Плюс» от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР области.

С января 2012 года по декабрь 2013 года сотрудники ООО «Олимпик Плюс» вносили ложные сведения в бухгалтерские документы и декларации и с помощью этого ушли от уплаты налога на добавленную стоимость с предприятия в сумме более 19 миллионов рублей.

В настоящее время на предприятии изъяты учредительные, организационно-распорядительные и бухгалтерские документы. Расследование уголовного дела продолжается.