Владельцы сахалинского предприятия украли у государства более 19 млн рублей
Они подделали налоговую отчетность и недоплатили НДС
Следственным отделом Ноглик возбуждено уголовное дело по факту уклонения руководством ООО «Олимпик Плюс» от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР области.
С января 2012 года по декабрь 2013 года сотрудники ООО «Олимпик Плюс» вносили ложные сведения в бухгалтерские документы и декларации и с помощью этого ушли от уплаты налога на добавленную стоимость с предприятия в сумме более 19 миллионов рублей.
В настоящее время на предприятии изъяты учредительные, организационно-распорядительные и бухгалтерские документы. Расследование уголовного дела продолжается.
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Комментарии
VULKAN
Написано вчера, в 10:28
Опомнились.... Это повсеместно делается... Бизнес...
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+5
Табалыкин Евгений
Написано вчера, в 12:21
Украли- А х ха ха.... В моём понимании украсть это взять чужое... а тут, просто своё не всё отдали )))
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+4
Анатолий Осипов
Написано вчера, в 12:32
Табалыкин Евгений, наверное Вам не понять для чего налоги...
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−1
Табалыкин Евгений
Написано вчера, в 12:51
Анатолий Осипов, отчего же... для того что бы чиновник построил себе очередной домик для уточки, или машину новую купил. Главное понять, что представляет из себя государство... )))
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+6
Анатолий Осипов
Написано вчера, в 12:38
вот такие табалыкины кричат при каждой возможности что государство плохое...при этом тут живут, пользуются образованием, больницами, ездят на муниципальных автобусах, получают пенсии....а это всё и есть налоги..
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0
Табалыкин Евгений
Написано вчера, в 13:06
Анатолий Осипов, за образование я плачу сам (первое высшее, иное получал при советах ещё), больницу в нашей деревне почти сократили (хотя я плачу налоги на медицину в полном объёме, получить, так же квалифицированную мед помощь в полном объеме не имею возможности), автобусов муниципальных у нас нет, пенсию пока не получаю. Единственная помощь от государства - пособие на содержание ребёнка примерно 1500 р в мес. )))) Кстати, о пенсии... многие ли пенсионеры сегодня живут достойно? Я имею ввиду не роскошь, а просто всё необходимое, что бы спокойно доживать свой век и не думать о том, что завтра есть и одеть, что бы хотя бы раз в год, не задумываясь о стоимости, купить билет и съездить к своим внукам в другой регион. Много вы таких знаете?
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+5
Анатолий Осипов
Написано вчера, в 13:33
Табалыкин Евгений, я тоже при советах получал все свои образования.. проблема сейчас не в том что государство плохое или хорошее..проблема сейчас в том что всё стало доступно, всем всё хочется сейчас и много, а возможности ограничены..вот и кричат что всё плохо, хотя ни кто не голодает, все одеты и обуты (пусть не в гучи и версачи).. Однако ныть при этом не перестают... Что до налогов...по вашему это он просто своё придержал? ну так давайте вообще перестанем налог отдавать.. тогда те, о которых вы так печетесь не только будут скромно жить, вообще останутся без средств? или как?
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+1
Табалыкин Евгений
Написано вчера, в 19:13 Отредактированно вчера, в 19:17
Анатолий Осипов, вот вы видите проблему в том, что всё стало доступно... ))) Какая же это проблема, это наоборот хорошо. Согласен, возможности ограничены... А вот давайте разберёмся, кем или чем они ограничены. Первое, что приходит на ум это нехватка финансов. Почему? Маленькая зп., пенсия и т. д. (это не от нежелания работать, посмотрите вокруг, многие на 2-3 работах пашут, пенсионеры вынуждены работать, вместо заслуженного отдыха). А люди хотя просто нормально жить, встречаться с родственниками из других регионов, не думать каждый вечер, на что завтра потратить остатки денег, на еду или подарок ребёнку, или за комуналку заплатить, потому что на всё вместе не хватает. Ваше "ни кто не голодает, все одеты и обуты" смахивает на речь рабовладельца, который заботится о своих рабах ровно на столько, на сколько необходимо, что бы они не сдохли с голоду и не замёрзли, и продолжали работать платя налоги, на которые потом вы построите себе ещё один особняк, купите яхту, поедете отдыхать в тёплые страны, детей своих обучите в лондонской школе... продолжать можно долго. Проблема не в том платить налоги или нет, а в том, кому их платить? Вот вы платите налоги? Задумайтесь, какая часть этих налогов идёт именно на поддержание нуждающихся, а какая на вторую премию Чубайсу, потому что у них Роснано в конце года денег не просто много, а очень много (наших с вами денег), и они видите-ли думают куда бы их ещё просрать, и придумать так сразу не могут...
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0
vladsakh
Написано вчера, в 14:09
Если бы государство знало кто реально крадет.
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0
VULKAN
Написано вчера, в 14:32
vladsakh, Сама власть, партия власти ЕР и все те, кто приспособился жить по внедряемому курсу, взятым властью: Вперед к строительству капитализма в стране (светского общества).... Ура бизнесу!!!
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+3
samkaKabana
Написано вчера, в 15:50
Уважаемые Анатолий и Евгений, те кто платил и платит налоги ничего хорошего не увидели.. Плачу транспортный налог- где дороги? Где тратуары? Плачу ндфл- и что , какая пенсия мне светит с нашим то ценником? А пособие на детей- на памперсы не хватает! Плачу за Кап.Ремонт - что то делается? А вот те кто не платят( у кого задолженность) им предлагают оплатить и тогда пеня будет списана!!! А как я задолжал 2 копейки, так придем и свет отключим, воду перекроем!! Страна не пуганных дураков! Зарплаты трудящегося населения- Депутатам!!! И льготы им убрать!!! Чтоб все на равных были!
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+2
Табалыкин Евгений
Написано вчера, в 18:58
samkaKabana, согласен, депутатам - среднюю зарплату по стране )))
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+1