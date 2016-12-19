Судебный пристав спас выпрыгнувшую из окна женщину в Александровске-Сахалинском

Он поймал ее и смягчил удар от падения

Случай, который произошел недавно в Александровске-Сахалинском, мог бы закончиться трагично, не окажись поблизости сотрудника УФССП России по Сахалинской области, сообщает пресс-служба управления.

Проходя по одной из улиц, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Аркадий Волгин услышал звон разбивающегося стекла. Обернувшись на звук, он увидел, что с балкона второго этажа многоэтажного дома намеревается спрыгнуть пожилая женщина.

Пристав мгновенно среагировал на ситуацию и, в итоге, сумел смягчить падение все-таки спрыгнувшей сахалинки, тем самым предотвратив серьезные травмы и угрозу ее жизни.

После этого, на место происшествия им были вызваны сотрудники полиции и медицинской службы, которые оказали необходимую помощь пострадавшей. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.