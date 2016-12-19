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Судебный пристав спас выпрыгнувшую из окна женщину в Александровске-Сахалинском

Судебный пристав спас выпрыгнувшую из окна женщину в Александровске-Сахалинском

Он поймал ее и смягчил удар от падения

Случай, который произошел недавно в Александровске-Сахалинском, мог бы закончиться трагично, не окажись поблизости сотрудника УФССП России по Сахалинской области, сообщает пресс-служба управления.

Проходя по одной из улиц, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Аркадий Волгин услышал звон разбивающегося стекла. Обернувшись на звук, он увидел, что с балкона второго этажа многоэтажного дома намеревается спрыгнуть пожилая женщина.

Пристав мгновенно среагировал на ситуацию и, в итоге, сумел смягчить падение все-таки спрыгнувшей сахалинки, тем самым предотвратив серьезные травмы и угрозу ее жизни.

После этого, на место происшествия им были вызваны сотрудники полиции и медицинской службы, которые оказали необходимую помощь пострадавшей. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 10:18 +4
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Комментарии
Дедушка Мороз
Написано вчера, в 10:29
Это как!? Своим телом? Да с 2 го, этажа нечего не будет
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+3
TROL
Написано вчера, в 10:57 Отредактированно вчера, в 10:58
Дедушка Мороз, прыгала бы с пятого отвернулся прошёл мимо
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+1
Allex01
Написано вчера, в 12:25
TROL, ну не то чтобы прошел мимо, просто подставлять свое тело под человека прыгающего с 5 этажа это суицид)
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+4
Дедушка Мороз
Написано вчера, в 18:58
TROL, 100%
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+1
Еще 1 комментарий
serega
Написано вчера, в 10:29
Молодец

Не каждому бы хватило смелости себя поставить под удар!!!
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+4
Olga_23
Написано вчера, в 10:46
"....не окажись поблизости сотрудника УФССП России по Сахалинской области...."
А если бы он не был этим сотрудником, не спас бы? Спас!
Он прежде всего ЧЕЛОВЕК!!!
Умничка!
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+13
Masenkaya
Написано вчера, в 11:19
Olga_23, я тоже думаю, что любой другой человек бы кинулся на помощь...
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+1
Б_о_с_о-Н_о_ж_к_а
Написано вчера, в 12:12
Masenkaya, Не любой.
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+2
Masenkaya
Написано вчера, в 11:22
Прям как Аркадий Паровозов оказался рядом в нужный момент! МОЛОДЕЦ!

Вопрос другой... что с подвигло пожилую женщину выпрыгнуть в окно, предварительно разбив его????
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+4
makssmit
Написано вчера, в 19:21
Masenkaya, Ипать.
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0
KsuKsu
Написано вчера, в 11:43
сам то не пострадал, интересно
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0
Б_о_с_о-Н_о_ж_к_а
Написано вчера, в 12:12
Мужик!
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+1
Nochnoy_tranzit
Написано вчера, в 14:17
Для пожилого человека со слабыми костьми все могло трагично закончиться. Не знаю уж как он это сделал, конечно, но молодец
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0
Nato4ka
Написано вчера, в 16:43
Молодец что не растерялся. Ведь на оценку обстановки думаю потребовались секунды.
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0
babaj
Написано вчера, в 21:52 Отредактированно вчера, в 21:53
У нас в подъезде,в детстве,один алкаш свою жену регулярно сбрасывал с балкона 2-го этажа.Потом бежал,плакал,притаскивал обратно и выхаживал ее. Следствия заходили в тупик,видимо она отказывалась жаловаться на него.Потом его парализовало,очевидно надорвался в своих упражнениях.Прожил недолго после этого.Следствие не разбиралось от чего помер.Устало.
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0
Online
ILYA301968 Online
Написано вчера, в 22:33
Ода судебному приставу

"В один из суровых Морозных дней Сахалина!
Он не ел и не спал...
Возможно в укромном местечке должника поджидал!
Бабушка устала, и захотела прогуляться с рассвета!!!
Но не было ключика выйти из дома, а тут и окошко без шпингалета!
А он её выхватил из рук смерти- поймал, в руки "косой"не отдал!!!
Тем, самым теперь и её!!! В долги вогнал Ё-моё!!"

Примите это как Шутку

Всё хорошо, что хорошо кончается!!!
Побольше бы таких Судебных приставов!
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+1
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