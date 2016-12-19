Судебный пристав спас выпрыгнувшую из окна женщину в Александровске-Сахалинском
Он поймал ее и смягчил удар от падения
Случай, который произошел недавно в Александровске-Сахалинском, мог бы закончиться трагично, не окажись поблизости сотрудника УФССП России по Сахалинской области, сообщает пресс-служба управления.
Проходя по одной из улиц, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Аркадий Волгин услышал звон разбивающегося стекла. Обернувшись на звук, он увидел, что с балкона второго этажа многоэтажного дома намеревается спрыгнуть пожилая женщина.
Пристав мгновенно среагировал на ситуацию и, в итоге, сумел смягчить падение все-таки спрыгнувшей сахалинки, тем самым предотвратив серьезные травмы и угрозу ее жизни.
После этого, на место происшествия им были вызваны сотрудники полиции и медицинской службы, которые оказали необходимую помощь пострадавшей. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.
Не каждому бы хватило смелости себя поставить под удар!!!
А если бы он не был этим сотрудником, не спас бы? Спас!
Он прежде всего ЧЕЛОВЕК!!!
Умничка!
Вопрос другой... что с подвигло пожилую женщину выпрыгнуть в окно, предварительно разбив его????
"В один из суровых Морозных дней Сахалина!
Он не ел и не спал...
Возможно в укромном местечке должника поджидал!
Бабушка устала, и захотела прогуляться с рассвета!!!
Но не было ключика выйти из дома, а тут и окошко без шпингалета!
А он её выхватил из рук смерти- поймал, в руки "косой"не отдал!!!
Тем, самым теперь и её!!! В долги вогнал Ё-моё!!"
Примите это как Шутку
Всё хорошо, что хорошо кончается!!!
Побольше бы таких Судебных приставов!