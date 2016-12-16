Жилой частный дом загорелся в Хомутово

22 декабря в 00.52 диспетчеру Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в Хомутово по улице Июльской, 8.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение стены и крыши дома на общей площади 20 кв.м.

Пожар был локализован в 01.04, а в 01.32 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 14 человек и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.