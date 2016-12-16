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Жилой частный дом загорелся в Хомутово

Жилой частный дом загорелся в Хомутово

Причины пожара устанавливаются

22  декабря  в 00.52 диспетчеру  Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в Хомутово по улице Июльской, 8.  

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение стены и крыши дома на  общей площади 20 кв.м.

Пожар был локализован в 01.04, а в 01.32 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 14 человек и 3 единицы техники.  Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:59 0
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