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В море в Невельском районе пропал мужчина

В море в Невельском районе пропал мужчина

Его ищут на воде и на суше

Водолазы Сахалинского филиала ДВРПСО МЧС России продолжают поиски мужчины, пропавшего в районе Невельска.

Как сообщает пресс-служба  ДВРПСО МЧС России, 22 декабря в ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что 21 декабря  в районе  Невельска пропал мужчина, 1980 г.р., который осуществлял сбор морского ежа. В назначенное время он не вернулся домой, супруга пропавшего обратилась в полицию по организации его поиска.

В район поиска выдвинулись водолазы Сахалинского поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова в составе 4 человек, 1 ед. техники, плавсредства «Фаворит».

Сотрудниками ГИМС МЧС России совместно с сотрудниками полиции  была осмотрена береговая полоса и прибрежная акватория от села Горнозаводск до села Ловецкого и от села Лопатино до Невельска.

Всего было обследовано 12 км. береговой полосы, 3 кв. км. морской акватории, водолазной группой Сахалинского филиала ДВРПСО МЧС России до наступления темноты была обследована прибрежная акватория в районе Невельска.

Сегодня, 23 декабря, поисковые мероприятия продолжаются.

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В море в Невельском районе пропал мужчина
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:55 0
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Комментарии
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 14:04
хоть бы нашелся живым
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