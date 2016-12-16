В море в Невельском районе пропал мужчина

Его ищут на воде и на суше

Водолазы Сахалинского филиала ДВРПСО МЧС России продолжают поиски мужчины, пропавшего в районе Невельска.

Как сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС России, 22 декабря в ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что 21 декабря в районе Невельска пропал мужчина, 1980 г.р., который осуществлял сбор морского ежа. В назначенное время он не вернулся домой, супруга пропавшего обратилась в полицию по организации его поиска.

В район поиска выдвинулись водолазы Сахалинского поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова в составе 4 человек, 1 ед. техники, плавсредства «Фаворит».

Сотрудниками ГИМС МЧС России совместно с сотрудниками полиции была осмотрена береговая полоса и прибрежная акватория от села Горнозаводск до села Ловецкого и от села Лопатино до Невельска.

Всего было обследовано 12 км. береговой полосы, 3 кв. км. морской акватории, водолазной группой Сахалинского филиала ДВРПСО МЧС России до наступления темноты была обследована прибрежная акватория в районе Невельска.

Сегодня, 23 декабря, поисковые мероприятия продолжаются.