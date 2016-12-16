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В Корсакове задержана женщина, сбившая девочку на пешеходном переходе

В Корсакове задержана женщина, сбившая девочку на пешеходном переходе

С места ДТП автомобилистка скрылась

21 декабря  в 7:55 возле школы №1 города Корсакова неизвестный водитель на неизвестном автомобиле, поворачивая с улицы Октябрьской на Краснофлотскую на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на 7-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

Сбив ребенка, водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и была доставлена в районную больницу для обследования.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, на место происшествия была направлена оперативно-следственная группа. В ходе его осмотра полицейскими были обнаружены и изъяты осколки и кожух зеркала заднего вида, по которым специалисты смогли идентифицировать марку машины и сделать выборку зарегистрированных на территории Сахалинской области автомобилей данной модели для последующей проверки на причастность владельцев к совершению ДТП.   

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий инспекторами ДПС ОГИБДД также были досмотрены местные автомастерские, в одной из которых правоохранители обнаружили транспортное средство установленной марки и с характерными повреждениями зеркала, которые получил автомобиль, сбивший несовершеннолетнюю.

Владелица транспортного средства была оперативно установлена и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанная -  33-летняя жительница райцентра – дала признательные показания.

За оставление места дорожно-транспортного происшествия в отношении гражданки возбуждено административное производство по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ - оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. Наказание данной статьи предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Слушание суда по данному делу назначено на 23 декабря 2016 года.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:23 +2
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Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 12:28
Наверняка сама тоже мать.
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+2
Яночка
Написано сегодня, в 12:31
Вот овца тупая. Женщина еще. Свинья. Не дай бог бы были серьезные травмы, а она вместо помощи свалила. Посадить лет на пять.
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+11
Online
Хронос Online
Написано сегодня, в 14:59
Яночка , Яночка ,
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0
KsuKsu
Написано сегодня, в 12:32
Права оказались дороже жизни ребенка
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+6
точка_G
Написано сегодня, в 14:04
KsuKsu, или права или 15 суток.Т.е. вышла из обезьянника,в тачку села и все,чиста перед Богом.
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+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 12:36
а на что они надеются, скрываясь на машине после таких случаев?все равно же находят, только вот наказание в последствии строже намного
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+4
точка_G
Написано сегодня, в 14:04
marrozz, испужалась
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0
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 12:37
Нет слов!Лучше промолчу!
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0
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:40
Вот как?!!?!?! Ты сама мать, ты женщина,да ты человек в конце концов! КАК МОЖНО БРОСИТЬ РЕБЕНКА!?!?!?!
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+2
Ярославчик
Написано сегодня, в 13:30
Masenkaya, Я не считаю ее человеком. Нормальные люди так не поступают, тем более с ребенком.
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+5
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 13:34
Ярославчик, поддерживаю!
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+2
jkmu
Написано сегодня, в 12:51
А может еще и пьяная была...вот сволочь трусливая...
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0
Online
nikolayppu Online
Написано сегодня, в 12:53
Браво полицейским! Ведь могут когда хотят! Пробейте эту тварь по базе, может ещё где засветилась. Девочке выздоровления скорейшего.
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:54
Мерзостно как, женщина - втройне мерзостно... Да не женщина она... Так, бесполое существо, полное страха и равнодушия
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+8
lika28
Написано сегодня, в 12:54
Лишение прав или арест до 15 суток???? Это что ж за законы то такие? Эту тварь как минимум за такое нужно на года 2 закрывать. Обезьяна с гранатой. Для таких нужно самосуд нужно устраивать, и никак иначе.
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+4
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 13:03
Еще и женщина....
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:08
Лишить прав пожизненно.Отобрать авто.Побрить налысо.
Лишить пенсии.Переселить куда-нибудь в Эхаби.
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+4
Online
Olga_23 Online
Написано сегодня, в 13:25
Добрый человек, и расстрэлять?
Ответить
0
Umka83
Написано сегодня, в 13:26
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0
точка_G
Написано сегодня, в 14:05
Добрый человек, а где это,Эхаби?А то для меня страшнее Дуэ нет ничего.
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0
Ярославчик
Написано сегодня, в 13:32
Вот как так можно?
Ну сбила ты ребенка, все в жизни бывает, выйди помоги ему, отвези в больницу, сообщи родителям...уже потом легче на душе будет.
Зачем оставлять в опасности, а если бы это ваш ребенок был?
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+3
serega
Написано сегодня, в 13:34
За этот случай я прям горд за полицейских. МОЛОДЦЫ!!!
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+1
Мария Кожемяко
Написано сегодня, в 13:51
100% пьяная была! если суд и правоохранители нормально отнесуться к делу, а так же родственники девочки будут требовать, то есть экспертиза. по которой можно определить!
а полицейским респект, явно женщина не из знакомых и не из золотой молодежи, в противном случае не нашли бы!
Ну а вообще могут когда захотят!
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0
точка_G
Написано сегодня, в 14:09 Отредактированно сегодня, в 14:10
Мария Кожемяко, какая экспертиза? Из объяснения обвиняемой:"Остатки алкоголя в крови могу объяснить тем,что когда пришла в себя после наезда на ребенка,осознала и груз вины упал на мои плечи.Безрезультатно пыталась заглушить голос совести и попытки бежать спасать ребенка алкоголем."Вот как то так.
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+2
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