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Холмчанина осудили за укрывательство убийства

Холмчанина осудили за укрывательство убийства

Тело мертвого мужчины расчленили и выбросили в мусорные баки на разных улицах

Холмский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Холмска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления). 

Суд установил, что 15 февраля 2016 года подсудимый, являясь очевидцем совершенного убийства, помог преступнику избавиться от расчлененного тела, выбросив совместно с ним останки потерпевшего в мусорные баки, и не сообщил о совершении особо тяжкого преступления в правоохранительные органы. 

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления. 

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил подсудимого к  6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, 15 февраля в 16:38 в следственный отдел по Холмску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что практически в центре города, в мусорном баке на ул. Комсомольской обнаружены части тела убитого мужчины. Самого же туловища не было. Затем туловище убитого было обнаружено на ул. Победы.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:54 0
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Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 09:59
Отделался испугом.
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+3
alex8665
Написано сегодня, в 11:41
6 лет?
за такое убийство???остановитесь!!! я сойду
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+1
Online
Page85 Online
Написано сегодня, в 11:44
alex8665, 6 месяцев
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+2
Дмитрий Кросин
Написано сегодня, в 11:45
К 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В санаторий его отправили.
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