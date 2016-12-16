Житель Углегорска организовал игорный бизнес

Приговором мирового судьи судебного участка №17 Углегорского района житель Углегорска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172.2 УК РФ ( организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, суд установил, что в 2010 году подсудимый приобрёл 15 игровых автоматов, из которых не менее 6 находились в рабочем состоянии. С января по сентябрь 2015 года он организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования и извлек для себя доход в сумме около 300 000 рублей.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 200 часам обязательных работ.

Игровые автоматы постановлено уничтожить.