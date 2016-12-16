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Житель Углегорска организовал игорный бизнес

Житель Углегорска организовал игорный бизнес

Игровые автоматы уничтожены, а мужчина приговорен к 200 часам обязательных работ

Приговором мирового судьи судебного участка №17 Углегорского района житель Углегорска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172.2 УК РФ ( организация  и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, суд  установил, что в 2010 году подсудимый приобрёл 15 игровых автоматов, из которых не менее 6 находились в рабочем состоянии. С января по сентябрь 2015 года  он организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования и извлек для себя доход в сумме около 300 000 рублей.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, приговорил  подсудимого к 200 часам обязательных работ.

Игровые автоматы постановлено уничтожить.

 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 10:51 +3
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Комментарии
VULKAN
Написано вчера, в 12:03
Наверно забыл заплатить налог на прибыль...
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+2
Eskobar88
Написано вчера, в 13:20
Ну открыл и открыл, тоже мне новость.
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+1
Добрый человек
Написано вчера, в 13:21
Расстрэлять.
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+1
Konstantin
Написано вчера, в 15:10
Всего то 300 касарей, маловато наиграл.
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