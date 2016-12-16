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Взятку в 30 тыс. долларов США предложил сотруднику сахалинского УФСБ житель Владивостока
by24.org

Взятку в 30 тыс. долларов США предложил сотруднику сахалинского УФСБ житель Владивостока

Уголовное дело направлено в суд

Прокуратурой Южно-Сахалинска направлено в суд уголовное дело по обвинению жителя Владивостока в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, органом предварительного расследования установлено, что 3 декабря 2016 года обвиняемый попытался дать взятку в сумме 30 000 долларов США сотруднику регионального управления ФСБ России. Деньгами он хотел добиться того, чтобы закрыли уголовное дело,  возбужденное по факту незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.

Сотрудник УФСБ отказался от денег. Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 11:06 +5
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Комментарии
Tosik
Написано вчера, в 11:10
Молодец "Чувак"- взятку не взял! Премию 1000 получит, Герой!
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−1
Abbatissa
Написано вчера, в 11:20
Tosik, Это сарказм?
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+4
андрей
Написано вчера, в 11:14
а мог бы лет семь получить,а так только 1000
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+3
VULKAN
Написано вчера, в 11:59
Показательная борьба с коррупцией...
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+4
vladsakh
Написано вчера, в 12:04
А вдруг подстава, смысл все терять. Сейчас не берут не потому что честный.
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+4
senchick
Написано вчера, в 12:15
Что бы где-то взять, - нужно кому-то отказать...
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+2
yuijklr2015
Написано вчера, в 13:08
В чк работают сотрудники с холодной головой горячим сердцем и чистыми руками
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0
Actek
Написано вчера, в 20:42
yuijklr2015, биороботы - андроиды
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+1
Добрый человек
Написано вчера, в 13:20
Хорошо работает Лаврэнтий....хорошо...
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+2
Konstantin
Написано вчера, в 15:15
Под конец года за коррупцию взялись, на вшивость проверяют
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0
Actek
Написано вчера, в 20:46
граница она большая - грузов чрез нее перемещается уйма - хоть один Верещагин да найдется - лично знаю такого - счас в охране работает
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+1
serega
Написано вчера, в 21:06
Что то ,как то не пойму.
Сотрудник фсб и прекращение уголовного дела.
Где между ними связь?????
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0
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