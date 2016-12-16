Взятку в 30 тыс. долларов США предложил сотруднику сахалинского УФСБ житель Владивостока

by24.org

Прокуратурой Южно-Сахалинска направлено в суд уголовное дело по обвинению жителя Владивостока в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере).



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, органом предварительного расследования установлено, что 3 декабря 2016 года обвиняемый попытался дать взятку в сумме 30 000 долларов США сотруднику регионального управления ФСБ России. Деньгами он хотел добиться того, чтобы закрыли уголовное дело, возбужденное по факту незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.

Сотрудник УФСБ отказался от денег. Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд.