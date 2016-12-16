Водители большегрузов устроили гонки возле Углегорска

фото очевидцев

Один из грузовиков вылетел с дороги

Сегодня, 22 декабря примерно в 15:25 на въезде в Углегорск, на автодороге Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск вылетел с трассы грузовик.

По словам очевидцев, два большегруза устроили гонки на технологической дороге, ведущей с угольных разрезов. Первый грузовик - КамАЗ выскочил на основную трассу, водитель, на скорости поворачивая налево, не справился с управлением, машина оказалась за пределами проезжей части.

"Следом появился второй грузовик. Он вылетел на основную дорогу буквально в 10 метрах от легкового автомобиля, водитель которого заранее сбросил скорость, благодаря чему успел затормозить и избежать ДТП", - рассказывают очевидцы.

Выбраться на дорогу КамАЗ самостоятельно не может. Его будут вытаскивать другие грузовики.