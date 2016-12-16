новости
новости
Регистрация
Водители большегрузов устроили гонки возле Углегорска
фото очевидцев

Водители большегрузов устроили гонки возле Углегорска

Один из грузовиков вылетел с дороги

Сегодня, 22 декабря примерно в 15:25 на въезде в Углегорск, на автодороге Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск вылетел с трассы грузовик.

По словам очевидцев, два большегруза устроили гонки на технологической дороге, ведущей с угольных разрезов. Первый грузовик - КамАЗ выскочил на основную трассу, водитель, на скорости поворачивая налево, не справился с управлением, машина оказалась за пределами проезжей части.

"Следом появился второй грузовик. Он вылетел на основную дорогу буквально в 10 метрах от легкового автомобиля, водитель которого заранее сбросил скорость, благодаря чему успел затормозить и избежать ДТП", - рассказывают очевидцы.

Выбраться на дорогу КамАЗ самостоятельно не может. Его будут вытаскивать другие грузовики.

Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 16:14 +5
Другие статьи по темам
Место
Углегорский район
Популярное на ASTV
Сахалинского тренера по тхэквондо будут судить за развращение воспитанников
Сахалинского тренера по тхэквондо будут судить за развращение воспитанников
Вооруженные грабители вынесли из магазина в Корсакове всю дневную выручку
Вооруженные грабители вынесли из магазина в Корсакове всю дневную выручку
Следователи просят сахалинцев помощи в розыске подозреваемого в убийстве
Следователи просят сахалинцев помощи в розыске подозреваемого в убийстве
Четыре человека до смерти избили жителя Южно-Сахалинска
Четыре человека до смерти избили жителя Южно-Сахалинска

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
KsuKsu
Написано вчера, в 16:21
Интересно приз за гонки стоил такого позора....
Ответить
+5
фeрм
Написано вчера, в 19:06
KsuKsu, думаю, вот приз бгг
Ответить
+4
KsuKsu
Написано вчера, в 19:11
Ответить
0
Nato4ka
Написано вчера, в 16:34
Наверное взрослые мужики,а поступки глупые.Рисковали своей жизнью и жизнью других участников движения.
Ответить
+2
vladsakh
Написано вчера, в 16:34
Красавцы.
Ответить
+5
Eskobar88
Написано вчера, в 16:39
Ну погоняли, чо.
Ответить
0
Арктический Воин
Написано вчера, в 19:01 Отредактированно вчера, в 19:02
Eskobar88, Я бы посмотрел, что бы ты писал после того, как оказавшись на пути таких гонщиков в какой нибудь легковушке, И остался невредимым
Говорю потому, что на своем Крауне чудом проскользнул между такими утырками. Полчаса в себя после приходил. А такие, как ты, пишите « и чо »
Ответить
+6
Eskobar88
Написано вчера, в 22:08
Арктический Воин,
Не можешь в сарказм?
Ответить
+1
Olichka
Написано вчера, в 18:40
Не, ну, а что?! Не только же стрит-рейсерам развлекаться??
Ответить
0
observer69
Написано вчера, в 19:17
в карцер уродов. Это разве профессионалы... слов нет.
Ответить
+1
nikolayppu
Написано вчера, в 20:17
Стало уже нормой что грузовая техника передвигается на запредельных скоростях, да и автобусы тоже выжимают более 100 км в час. Смотришь бывает как проносятся, и волосы дыбом... ГИБДД уже виртуальность к сожалению.
Ответить
+1
alex8665
Написано вчера, в 20:22
идиоты!!! да и на корсаков фуры летают
возомнившиеся Шумахерами
Ответить
+1
gennady-73
Написано вчера, в 20:47
НА Корсаков не только большегрузы летают,а также 115-й и 333-й автобусы.Они вообще не смотрят,что пассажиры у них сидят постоянно в обгон идут.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Браконьеров с крупным уловом трепанга задержали сахалинские пограничники
Браконьеров с крупным уловом трепанга задержали сахалинские пограничники
Юбилейный новорожденный зарегистрирован в Корсакове
Юбилейный новорожденный зарегистрирован в Корсакове
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru