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Сахалинского тренера по тхэквондо будут судить за развращение воспитанников
pravdaurfo.ru

Сахалинского тренера по тхэквондо будут судить за развращение воспитанников

Он совершал действия сексуального характера в отношении 8-летнего мальчика и 14-летней девочки

Следственным отделом по Охе СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего тренера спортивной секции по тхэквондо. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.135 УК РФ – развратные действия (7 эпизодов) и п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ – иные действия сексуального характера.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, обвиняемый в октябре и ноябре 2015 года, находясь в спортивном зале, во время проведения разминки с детьми совершал в отношении 14-летней воспитанницы развратные действия сексуального характера. Также в декабре 2015 года тренер, находясь со своими воспитанниками на соревнованиях в областном центре, совершил в отношении этой же девочки в общежитии и в вагоне поезда сообщением Ноглики – Южно-Сахалинск развратные действия.

Он же, находясь на соревнованиях в городе Хабаровске, совершил в отношении 8-летнего воспитанника действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния ребенка.

После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся от следствия. Однако, 8 февраля 2016 года он был задержан в аэропорту «Шереметьево» и этапирован в Оху.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 08:30 +7
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Комментарии
Clint_EASTwood
Написано вчера, в 08:36
Йопэртсэтэ... А говорили - невиновен, он хороший. Чикатило тоже хорошую репутацию имел, и чО?
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+6
Сергей Сергеевич
Написано вчера, в 08:37
Ах ты п.., г.... е...!!!
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+4
Варвара Чикишева
Написано вчера, в 13:14
Сергей Сергеевич, Точно, одни многоточия! Сволота то какая , а? В школах на уроках скоро вместе с детьми сидеть будем что ли?
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+2
точка_G
Написано вчера, в 08:42
Ну теперь у него земля под ногами гореть будет.
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+9
KsuKsu
Написано вчера, в 08:44
Яйца оторвать без наркоза
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+8
tatyana
Написано вчера, в 09:15
KsuKsu, Не яйца оторвать надо, а прибить урода, потому-то отсидит, выйдет и будет продолжать свои пакости в отношении детей.
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0
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано вчера, в 08:44
Твою дивизию...
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+11
704-465
Написано вчера, в 08:49
На кол посадить урода.Если уже не насадили.
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+1
Tosik
Написано вчера, в 08:50
Дожили! Вот и отпускай ребенка в спортивную секцию?! Шок да и только!
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+12
Хронос
Написано вчера, в 08:51
Подонок!
".. во время проведения разминки с детьми совершал в отношении 14-летней воспитанницы развратные действия сексуального характера... "Вот здесь не понял, что при всей детворе делал свое грязное и паскудное дело?
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 09:03
Хронос, скорее всего, индивидуальное занятие. И некоторые вещи можно делать незаметно для окружающих на тренировках
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+15
Reader
Написано вчера, в 09:38
Хронос, сейчас под это "действие " можно что угодно притянуть.
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+6
Reader
Написано вчера, в 09:38
НюНик_просто_Анна, написано с детьМИ
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+1
Еще 12 комментариев
Frantishka
Написано вчера, в 08:51
Это ему наверное повезло, что его родители раньше не нашли.... и как то странно что не нашли, я б такую мразь из под земли достала.
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+7
serega
Написано вчера, в 08:55
Вот это да. !!!!!! Я просто в шоке!!!!!
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 09:06
Вот тварь... Ну больное у тебя воображение, зайди ты в интернет, там картинок и мультиков на любой вкус!
что ж ты, урод, реальных детей трогаешь?
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+17
Hana
Написано вчера, в 11:49
НюНик_просто_Анна, Интересно,ведь вроде сейчас прокуратура проводит проверки тренеров и преподавателей,видимо он ранее не замечен был.Либо это действительно произошел за б в голове.
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+5
Ярославчик
Написано вчера, в 09:12
Ужас какой. Уже в спортивных секциях такие сволочи работают.
"Пидргог"...
Ответить
+10
alex8665
Написано вчера, в 09:54
как в царские времена-ноги привязать к лошадям, и лошадей в разные стороны!!! пусть разорвет ублюдка
!!!
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+3
vladsakh
Написано вчера, в 10:16
Самого нелюдя на кол бы прилюдно посадить. Повезло твари что не родители его первым поймали.
Ответить
+1
Abbatissa
Написано вчера, в 10:27
Непонятно - ему 44 года, преподавал в спортивной секции видимо не первый год, и ничего противозаконного не совершал, а тут вдруг совершил...да ещё в отношении воспитанников. Странно как-то
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+5
lvista
Написано вчера, в 18:58
Abbatissa, скорее всего молчали раньше. А он уверовал в свою безнаказанность
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+3
Hana
Написано вчера, в 11:51
К стати как то история с прокурором с Курил история затихла,которого тоже на этом взяли.Посадили не посадили?
Ответить
+4
Nato4ka
Написано вчера, в 11:53
Теперь слово его рьяным защитникам! Рвали тут глотки за этого
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0
Vasilevna15
Написано вчера, в 12:39
Nato4ka, а вам не кажется странным, что за двадцать лет тренерской карьеры, следствие за 10 месяцев содержания его под стражей, выявило только 2 эпизода, в конце 15 года? Сразу видно, дело высосано из пальца. Уверена. И да, я знаю этого человека, и семью мальчика и их мотивы тоже.
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+1
Nato4ka
Написано вчера, в 13:23
Vasilevna15, я Вам скажу больше. И я его знаю. И знаю как он подкатывал к моей коллеге. Она не смотря на свои 30,выглядела как подросток. Я еще тогда подумала что у него какае-то странное влечение.
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+2
Vasilevna15
Написано вчера, в 21:29
Nato4ka, у меня есть несколько знакомых семей, в которых жены выглядят как семикласницы, маленькие и хрупкие, их мужья тоже по вашему педофилы?
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0
Еще 1 комментарий
Добрый человек
Написано вчера, в 13:08 Отредактированно вчера, в 13:09
чёт странно...а вообще...не верь ушам своим,верь глазам своим...бог ему судья...
но для меня странновато как то....
по-хорошему,подружить левых деток с пострадавшими,да чтобы потом они с ними как между прочим пообщались на эту тему...дети язык за зубами не держут...где то да проговорятся.
Как бы между прочим:Когда хай подняли насчёт метиса в 11-ом,который пас девчёнку до подьезда и потом сбежал....девочка путалась в показаниях,через некоторое время в школе уже хихикала с подружками...
а в итоге выснилось,что страшного ничего по сути своей не произошло....
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+1
Masenkaya
Написано вчера, в 19:07
Добрый человек, да девочка то уже не маленькая, 14 лет , не думаю что будет выдумывать...
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+1
Добрый человек
Написано вчера, в 20:38
Masenkaya,
за свои годы я многое повидал и слышал...будет (теоритически) и ещё как,уж поверьте мне.....
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0
Eskobar88
Написано вчера, в 13:30
Опять все призывают линчевать без решения суда.
"Иные действия сексуального характера" под это что хочешь подтянуть можно.
Хотел бы я посмотреть, как Органы возьмут за жопу кого нибудь, кто громче все кричит "РАССТРЕЛЯТЬ, ПОВЕСИТЬ, НА КОЛ", и потихоньку будут следствие проводить, а все его "дружки", только теперь уже про него будут говорить "РАССТРЕЛЯТЬ, ПОВЕСИТЬ, НА КОЛ".
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+2
Хронос
Написано вчера, в 16:54
Eskobar88,
Еще верите в суд?
Пора вставать, проспите Всё!!!
В нашей стране, что суд, что законы как те депутаты с Госдумы, только и умеют в носу ковыряться и спать на заседаниях.
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0
Eskobar88
Написано вчера, в 17:32
Хронос, По вашему лучше вообще бездоказательно орать "На кол", только потому, что кто-то написал об этом в интернете?
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+1
Хронос
Написано вчера, в 18:41
Eskobar88,
Написал не какой то Вася Пупкин, а СМИ. По Вашему это ложь?
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−1
Еще 1 комментарий
Мы их душили душили...
Написано вчера, в 13:43
Потому что нет для них смертной казни.!!!
Животные
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+1
Владимир К
Написано вчера, в 18:49
Я вообще не понимаю: тренер по тхеквандо, занимается боевыми искусствами и преподает, по-любому крепкий, подтянутый, сильный, не пьет и не курит, всегда защитит.
Да такому любая баба даст!
Нах*ена детей то трогать?!
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+3
Nato4ka
Написано вчера, в 19:02
Владимир К, нееееет! Он маленький,коренастенький. У него семья, но видимо...
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0
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