Сахалинского тренера по тхэквондо будут судить за развращение воспитанников

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Он совершал действия сексуального характера в отношении 8-летнего мальчика и 14-летней девочки

Следственным отделом по Охе СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего тренера спортивной секции по тхэквондо. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.135 УК РФ – развратные действия (7 эпизодов) и п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ – иные действия сексуального характера.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, обвиняемый в октябре и ноябре 2015 года, находясь в спортивном зале, во время проведения разминки с детьми совершал в отношении 14-летней воспитанницы развратные действия сексуального характера. Также в декабре 2015 года тренер, находясь со своими воспитанниками на соревнованиях в областном центре, совершил в отношении этой же девочки в общежитии и в вагоне поезда сообщением Ноглики – Южно-Сахалинск развратные действия.

Он же, находясь на соревнованиях в городе Хабаровске, совершил в отношении 8-летнего воспитанника действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния ребенка.

После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся от следствия. Однако, 8 февраля 2016 года он был задержан в аэропорту «Шереметьево» и этапирован в Оху.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.