Сахалинского тренера по тхэквондо будут судить за развращение воспитанников
Он совершал действия сексуального характера в отношении 8-летнего мальчика и 14-летней девочки
Следственным отделом по Охе СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего тренера спортивной секции по тхэквондо. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.135 УК РФ – развратные действия (7 эпизодов) и п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ – иные действия сексуального характера.
Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, обвиняемый в октябре и ноябре 2015 года, находясь в спортивном зале, во время проведения разминки с детьми совершал в отношении 14-летней воспитанницы развратные действия сексуального характера. Также в декабре 2015 года тренер, находясь со своими воспитанниками на соревнованиях в областном центре, совершил в отношении этой же девочки в общежитии и в вагоне поезда сообщением Ноглики – Южно-Сахалинск развратные действия.
Он же, находясь на соревнованиях в городе Хабаровске, совершил в отношении 8-летнего воспитанника действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния ребенка.
После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся от следствия. Однако, 8 февраля 2016 года он был задержан в аэропорту «Шереметьево» и этапирован в Оху.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
".. во время проведения разминки с детьми совершал в отношении 14-летней воспитанницы развратные действия сексуального характера... "Вот здесь не понял, что при всей детворе делал свое грязное и паскудное дело?
"Пидргог"...
но для меня странновато как то....
по-хорошему,подружить левых деток с пострадавшими,да чтобы потом они с ними как между прочим пообщались на эту тему...дети язык за зубами не держут...где то да проговорятся.
Как бы между прочим:Когда хай подняли насчёт метиса в 11-ом,который пас девчёнку до подьезда и потом сбежал....девочка путалась в показаниях,через некоторое время в школе уже хихикала с подружками...
а в итоге выснилось,что страшного ничего по сути своей не произошло....
за свои годы я многое повидал и слышал...будет (теоритически) и ещё как,уж поверьте мне.....
"Иные действия сексуального характера" под это что хочешь подтянуть можно.
Хотел бы я посмотреть, как Органы возьмут за жопу кого нибудь, кто громче все кричит "РАССТРЕЛЯТЬ, ПОВЕСИТЬ, НА КОЛ", и потихоньку будут следствие проводить, а все его "дружки", только теперь уже про него будут говорить "РАССТРЕЛЯТЬ, ПОВЕСИТЬ, НА КОЛ".
Еще верите в суд?
Пора вставать, проспите Всё!!!
В нашей стране, что суд, что законы как те депутаты с Госдумы, только и умеют в носу ковыряться и спать на заседаниях.
Написал не какой то Вася Пупкин, а СМИ. По Вашему это ложь?
Животные
Да такому любая баба даст!
Нах*ена детей то трогать?!