Сахалинец поссорился с другом и обвинил его в краже документов

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Сотрудниками следственного отдела полиции Анивского района завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, в июле минувшего года местный житель обратился в районный отдел полиции с сообщением о том, что, когда он находился в районе села Благовещенское, неизвестный злоумышленник похитил у него пакет с документами - паспортом, медицинским страховым полисом, страховым пенсионным свидетельством и свидетельством о постановке в налоговом органе.

Обратившегося предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления. Но мужчина, зная, что его сообщение - ложь, написал заявление, чтобы бесплатно восстановить документы без взыскания государственных взносов.

В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что документы насамом деле находились на хранении у знакомого обвиняемого, с которым у него временно разладились отношения.

Не желая идти на контакт с приятелем, мужчина решил сообщить в полицию, что документы у него украли. Позже обвиняемый помирился со своим знакомым, забрал документы и хранил их у себя до тех пор, пока участковый во время профилактического рейда не обнаружил у обвиняемого якобы похищенный паспорт.

Своими умышленными действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное часть 1 статьи 306 УК РФ – заведомо ложный донос о совершении преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.