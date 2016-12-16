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Сахалинец поссорился с другом и обвинил его в краже документов
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Сахалинец поссорился с другом и обвинил его в краже документов

В отношении него возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос

Сотрудниками следственного отдела полиции Анивского района завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, в июле минувшего года местный житель обратился в районный отдел полиции с сообщением о том, что, когда он находился в районе села Благовещенское, неизвестный злоумышленник похитил у него пакет с документами - паспортом, медицинским страховым полисом, страховым пенсионным свидетельством и свидетельством о постановке в налоговом органе.

Обратившегося предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления. Но мужчина, зная, что его сообщение - ложь, написал заявление, чтобы бесплатно восстановить документы без взыскания государственных взносов.

В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что документы насамом деле находились на хранении у знакомого обвиняемого, с которым у него временно разладились отношения.

Не желая идти на контакт с приятелем, мужчина решил сообщить в полицию, что документы у него украли.  Позже обвиняемый помирился со своим знакомым, забрал документы и хранил их у себя до тех пор, пока участковый во время профилактического рейда не обнаружил у обвиняемого якобы похищенный паспорт.

Своими умышленными действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное часть 1 статьи 306 УК РФ – заведомо ложный донос о совершении преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 14:37 +3
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Место
Анива
Прочее
ложный доносуголовное дело
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Комментарии
vladsakh
Написано вчера, в 14:44
Нет у него больше друга.
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+3
jkmu
Написано вчера, в 14:44
Во дурак...
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0
Добрый человек
Написано вчера, в 14:59
"Если друг за..зделся вдруг,то теперь он не друг - муд@к..."
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+5
Nato4ka
Написано вчера, в 15:17
Детский сад,ей богу.
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0
Olga_23
Написано вчера, в 15:18
42 года! 42!!! А в голове....шшшшшш....
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+6
Игорь Иванов
Написано вчера, в 15:23
На ровном месте статью заработал
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+5
VULKAN
Написано вчера, в 17:56
Номер не прошёл...
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+1
Владимир К
Написано вчера, в 18:26
Ага, он бы еще сообщил полиции, что его документы некоторое лицо удерживает в заложниках
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0
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано вчера, в 21:07
Никто ж не пострадал... Может простить бедолагу...
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+2
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