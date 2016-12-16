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Пожар в жилом доме потушили в Южно-Сахалинске

Пожар в жилом доме потушили в Южно-Сахалинске

Огонь вспыхнул рано утром 21 декабря

21 декабря в 05.02 диспетчеру Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение  о возгорании в жилом доме, расположенном по адресу переулок Водный, 18.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент горело чердачное помещение и пристройка к дому.

Пожар был локализован в 05.13, а в 05.41 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 6 человек и 2 единицы техники.  Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 10:14 +1
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Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
багз-банни
Написано вчера, в 10:23
Да что же это такое?!Пожар за пожаром!
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+5
yur
Написано вчера, в 10:45
багз-банни, багз-Отопительный сезон так влияет. Всем тепла хочется, а дома не расчитанны на большой объём подачи тепла.
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0
kat31
Написано вчера, в 11:16
yur, костры дома жгут, чтобы согреться?
я не припомню, чтобы такое количество пожаров было когда-либо за такой короткий срок.
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0
Анфиса Черненко
Написано вчера, в 13:07
А мне кажется ,что причина в регулярных скачках напряжения.Вот проводка и не выдерживает.
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