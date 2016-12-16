Пожар в жилом доме потушили в Южно-Сахалинске

21 декабря в 05.02 диспетчеру Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в жилом доме, расположенном по адресу переулок Водный, 18.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент горело чердачное помещение и пристройка к дому.

Пожар был локализован в 05.13, а в 05.41 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 6 человек и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.