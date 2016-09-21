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Двоих сахалинцев за убийство отправили в психбольницу
Rusevik.ru

Двоих сахалинцев за убийство отправили в психбольницу

Мужчину забили гардиной за то, что он не хотел отдавать пенсию

Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 25-летнего жителя села Дальнего. Он обвиняется в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего), п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Как сообщают в областном следкоме, это уголовное дело возбуждено следственным отделом по факту смерти 17 декабря 2015 года в реанимационном отделении Сахалинской областной больницы 53-летнего жителя Дальнего, которого госпитализировали в медучреждение с телесными повреждениями.

Согласно заключению судебно-медицинского исследования трупа, смерть мужчины наступила в результате отека дислокации головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмы.

Следствием установлено, что вечером 25 ноября 2015 года племянник потерпевшего находился со своими знакомыми. Молодые люди знали, что мужчина должен был получить пенсию, они пришли домой к потерпевшему, чтобы взять деньги.

Получив отказ, молодые люди стали избивать хозяина квартиры, а обвиняемый взял деревянную гардину и нанес по голове мужчины множественные удары. Когда потерпевший перестал сопротивляться, молодые люди забрали деньги и покинули место происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Согласно заключениям стационарной судебно-психиатрической комиссии экспертов, племянник и второй злоумышленник во время совершения преступления не могли осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, так как страдают умеренной умственной отсталостью. По своему психическому состоянию они нуждаются в применении к ним принудительных мер медицинского характера в психиатрическом стационаре.

Таким образом, в отношении вышеуказанных лиц Южно-Сахалинским городским судом по постановлениям следственных органов применены принудительные меры медицинского характера.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 15:25 +1
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Комментарии
jkmu
Написано вчера, в 15:30
КАК ГЛУПО....ЧЕЛОВЕКА ВЗЯЛИ И УБИЛИ...И СЕЙЧАС ПРОСТО ПОЛЕЧАТСЯ В ПСИХУШКЕ И ВСЕ....И ВЫЙДУТ НА ВОЛЮ...КОШМАР..
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+6
leksoos13
Написано вчера, в 16:01
jkmu, месяца 2-3 и на свободу с новой чистой совестью
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+4
Veronika1211
Написано вчера, в 20:39
jkmu, и опять кого-нибудь на тот свет отправят... Ужас... Мурашки по коже бегут...
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+1
vladsakh
Написано вчера, в 15:31
Через 2 года опять кого нибудь убьют.
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+6
Елена Кириченко
Написано вчера, в 15:37
надеюсь в психушке им будет хуже, чем на зоне
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+6
ИринаХ
Написано вчера, в 16:19
Елена Кириченко, сомневаюсь. Боюсь, что их психические расстройства только усугубят
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+2
amster
Написано вчера, в 19:50
ИринаХ, ПОЛЮБОМУ УСУГУБЯТ!
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0
Добрый человек
Написано вчера, в 15:44
Все вопросы к амбулатории и к психушке...по поводя хотя бы периодичного контроля...психи-больные люди,с них как с гуся вода,это природа,либо проблемы здоровья их родителей,но факт остаётся фактом - человека убили.
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+1
Zabolotny
Написано вчера, в 16:05
Вот прям два психа
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0
Hana
Написано вчера, в 16:05
страдают умеренной умственной отсталостью! В психушке им там видимо отсталость будут подтягивать до вменяемости.
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+2
yur
Написано вчера, в 16:15
Как деньги тырить, так умные, а посидеть за это да ещё не в первый раз сразу больные. Видно у них мохнатая рука есть или суд слишком гуманный.
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+3
katenok1183
Написано вчера, в 16:37
Шо,прямо таки невминяемые?! По мотивам так простое шакалье
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+2
Reader
Написано вчера, в 16:38
эх. Лиза, Лиза....
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+1
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано вчера, в 16:54
Закосили отморозки...(((
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+2
Crysis
Написано вчера, в 18:15
круто их отмазали от зоны, ничё не скажешь
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+4
Nik2016
Написано вчера, в 18:30
Crysis, Ещё как отмазали!Как одному из них в мчс работать так здоров,а как убил человека,так сразу психически не здоров.
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+5
lvista
Написано вчера, в 18:52
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+1
serega
Написано вчера, в 19:48
Nik2016, Кто то из них работал в МЧС?
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0
Еще 1 комментарий
Владимир К
Написано вчера, в 18:28
"принудительных мер медицинского характера в психиатрическом стационаре"
А почему бы не принудительных мер медицинского характера типа усыпления?
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0
Masenkaya
Написано вчера, в 19:00
да на кол этих тварей!!!
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0
observer69
Написано вчера, в 19:20
Ну вот будет на ком лекарство испытывать. Человека жаль.
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+1
Veronika1211
Написано вчера, в 20:31
"Молодые люди знали, что мужчина должен был получить пенсию, они пришли домой к потерпевшему, чтобы взять деньги".... Нет слов... Молодые "удальцы", вместо того, чтобы идти работать, отнимают у пожилого человека его ЗАРАБОТАННЫЕ деньги... КУДА КАТИТСЯ ЭТОТ МИР??!!
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+2
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