Двоих сахалинцев за убийство отправили в психбольницу

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Мужчину забили гардиной за то, что он не хотел отдавать пенсию

Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 25-летнего жителя села Дальнего. Он обвиняется в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего), п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Как сообщают в областном следкоме, это уголовное дело возбуждено следственным отделом по факту смерти 17 декабря 2015 года в реанимационном отделении Сахалинской областной больницы 53-летнего жителя Дальнего, которого госпитализировали в медучреждение с телесными повреждениями.

Согласно заключению судебно-медицинского исследования трупа, смерть мужчины наступила в результате отека дислокации головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмы.

Следствием установлено, что вечером 25 ноября 2015 года племянник потерпевшего находился со своими знакомыми. Молодые люди знали, что мужчина должен был получить пенсию, они пришли домой к потерпевшему, чтобы взять деньги.

Получив отказ, молодые люди стали избивать хозяина квартиры, а обвиняемый взял деревянную гардину и нанес по голове мужчины множественные удары. Когда потерпевший перестал сопротивляться, молодые люди забрали деньги и покинули место происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Согласно заключениям стационарной судебно-психиатрической комиссии экспертов, племянник и второй злоумышленник во время совершения преступления не могли осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, так как страдают умеренной умственной отсталостью. По своему психическому состоянию они нуждаются в применении к ним принудительных мер медицинского характера в психиатрическом стационаре.

Таким образом, в отношении вышеуказанных лиц Южно-Сахалинским городским судом по постановлениям следственных органов применены принудительные меры медицинского характера.