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Браконьеров с крупным уловом трепанга задержали сахалинские пограничники

Браконьеров с крупным уловом трепанга задержали сахалинские пограничники

Вся добыча изъята

21 декабря на побережье залива Анива в районе яхт-клуба н.п. 3-я Падь Корсаковского района сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области при проведении контрольно-проверочных мероприятий пресекли незаконную деятельность четырех граждан РФ, регулярно с помощью водолазного снаряжения добывающих трепанга.

В ходе осмотра места происшествия, сотрудниками Пограничного управления обнаружено около 1200 экземпляров трепанга. Документов, подтверждающих законность добычи водных биологических ресурсов, задержанные не представили. Весь улов в качестве доказательной базы изъят и помещен на ответственное хранение. Кроме ВБР изъято: резиновая лодка с руль мотором и 3 водолазных костюма.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных лиц по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

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Браконьеров с крупным уловом трепанга задержали сахалинские пограничники, Фото: 1
Браконьеров с крупным уловом трепанга задержали сахалинские пограничники, Фото: 2
Браконьеров с крупным уловом трепанга задержали сахалинские пограничники, Фото: 3
Браконьеров с крупным уловом трепанга задержали сахалинские пограничники, Фото: 4
Браконьеров с крупным уловом трепанга задержали сахалинские пограничники, Фото: 5
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Браконьеров с крупным уловом трепанга задержали сахалинские пограничники
Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:25 +5
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Комментарии
Online
Sade Online
Написано вчера, в 17:30
Оттрепангать их по полной сруль мотором)
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+1
Rolex
Написано вчера, в 18:23
а где там в Третьей Пади яхт-клуб? в Первой есть...а в Третьей не слышал...
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0
kholmchanin
Написано вчера, в 18:45
И КОМУ достанется в подарочный набор такая вкуснятина...
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