Браконьеров с крупным уловом трепанга задержали сахалинские пограничники

21 декабря на побережье залива Анива в районе яхт-клуба н.п. 3-я Падь Корсаковского района сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области при проведении контрольно-проверочных мероприятий пресекли незаконную деятельность четырех граждан РФ, регулярно с помощью водолазного снаряжения добывающих трепанга.

В ходе осмотра места происшествия, сотрудниками Пограничного управления обнаружено около 1200 экземпляров трепанга. Документов, подтверждающих законность добычи водных биологических ресурсов, задержанные не представили. Весь улов в качестве доказательной базы изъят и помещен на ответственное хранение. Кроме ВБР изъято: резиновая лодка с руль мотором и 3 водолазных костюма.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных лиц по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области