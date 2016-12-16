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Более 10 уголовных дел завели на похитителей кабеля связи «Ростелекома» на Сахалине
El Bravo

Более 10 уголовных дел завели на похитителей кабеля связи «Ростелекома» на Сахалине

Без услуг связи и доступа в интернет остались более 200 жителей Корсакова

Более 10 уголовных дел возбудили в следственном отделе ОМВД Корсакова в отношении группы лиц, действующих по предварительному сговору, которые похитили кабель связи, принадлежавший «Ростелекому». По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 158 УК РФ и п. А ч.2 статьи 158 УК РФ (кража) злоумышленникам грозит срок лишения свободы до 5 лет.

"С июля по сентябрь 2016 года граждане похитили из чердачных помещений жилых домов города Корсакова более 1300 метров многожильного медного кабеля. В результате противоправных действий без услуг связи и доступа в интернет остались более 200 жителей города", - сообщают в пресс-службе сахалинского филиала ПАО «Ростелеком».

Автор: Лиза Ре, вчера, в 11:47 +1
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Комментарии
Hana
Написано вчера, в 12:16
Не совсем понял,остальных операторов это не затронуло?
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0
VULKAN
Написано вчера, в 12:22
До вели народ до такой жизни, что люди вынуждены даже таким образом зарабатывать...
Выжить и прокормить семью надо...
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+2
Troyan
Написано вчера, в 12:33
VULKAN, Кто кого довел? Почему то не все люди оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, по тем или иным причинам, иду на кражу кабеля т.п. Так что тут причина в другом наверное.
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+3
VULKAN
Написано вчера, в 12:51
Troyan, Вот когда без работы останетесь, тогда и поговорим...
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+1
nikolayppu
Написано вчера, в 14:33
VULKAN, люди не только с Азии едут на заработки на Сахалин и находят работу, а тем которые воруют нет оправдания, они как и многие депутаты паразитируют, наживаются и размножаются в этой несчастной России...
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+1
Еще 3 комментария
alex8665
Написано вчера, в 12:41
скорее всего, легкая наживка заработать
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0
leksoos13
Написано вчера, в 16:05
из статьи непонятно: преступников то поймали? Или это просто написано ГРУППА?
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0
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