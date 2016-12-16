Более 10 уголовных дел завели на похитителей кабеля связи «Ростелекома» на Сахалине

El Bravo

Без услуг связи и доступа в интернет остались более 200 жителей Корсакова

Более 10 уголовных дел возбудили в следственном отделе ОМВД Корсакова в отношении группы лиц, действующих по предварительному сговору, которые похитили кабель связи, принадлежавший «Ростелекому». По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 158 УК РФ и п. А ч.2 статьи 158 УК РФ (кража) злоумышленникам грозит срок лишения свободы до 5 лет.

"С июля по сентябрь 2016 года граждане похитили из чердачных помещений жилых домов города Корсакова более 1300 метров многожильного медного кабеля. В результате противоправных действий без услуг связи и доступа в интернет остались более 200 жителей города", - сообщают в пресс-службе сахалинского филиала ПАО «Ростелеком».