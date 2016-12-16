Восемь человек эвакуировали при пожаре в Южно-Сахалинске

21 декабря в 16.05 диспетчеру Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в подвале жилого дома по ул. Поповича, 104.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент наблюдалось сильное задымление верхних этажей и дым с подвала. Эвакуировано 8 человек.

В настоящее время пожар локализован, ведутся работы по полной ликвидации. В тушении пожара задействовано 8 человек и 3 единицы техники.