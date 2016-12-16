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Восемь человек эвакуировали при пожаре в Южно-Сахалинске

Восемь человек эвакуировали при пожаре в Южно-Сахалинске

Горит подвал дома на улице Поповича

21 декабря в 16.05 диспетчеру Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение  о возгорании в подвале жилого дома по ул. Поповича, 104.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент наблюдалось сильное задымление верхних этажей и дым с подвала. Эвакуировано 8 человек.

В настоящее время пожар локализован, ведутся работы по полной ликвидации. В тушении пожара задействовано 8 человек и 3 единицы техники.

Автор: Лиза Ре, 21 декабря, в 16:38 +3
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Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
mogilesha
Написано 21 декабря, в 16:40
Действительно, так и написано: "с подвала"!!
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+1
leksoos13
Написано 21 декабря, в 17:53
mogilesha, это ж лиза-почти как:онежедети
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+2
mogilesha
Написано 21 декабря, в 18:35
leksoos13, да я понимаю. Ссылочка на первоисточник была бы не лишней, вместо того, чтобы загадки загадывать
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+1
zfuske
Написано вчера, в 07:04
mogilesha, Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- vkk.me/minzdrav
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