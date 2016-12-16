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Сахалинец-убийца скрывался от следователей в колонии

Сахалинец-убийца скрывался от следователей в колонии

Он зарезал сожителя любовницы в марте 2016 года, а позднее был осужден за другое преступление

19 марта 2016 года в следственный отдел по Александровску-Сахалинскому СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в дачном доме по улице Солдатской обнаружено тело 41-летнего местного жителя с резаной раной в области шеи.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия было установлено, что  погибший последнее время злоупотреблял спиртными напитками, у него начались проблемы со здоровьем.

18 марта мужчина попросил отца сожительницы закрыть его на ключ в дачном доме, чтобы исключить приобретение спиртных напитков. 

Придя на следующее утро в дачный дом, отец сожительницы, открыв дверь своим ключом, увидел в квартире беспорядок, а также обнаружил труп потерпевшего с резаной раной на шее.    

По состоянию здоровья потерпевший передвигался с помощью палки, поэтому органами следствия рассматривалась версия, что мужчина мог опрокинуть шкаф с посудой и упасть на осколки, получив серьезные телесные повреждения, что не исключалось заключением медико-криминалистической экспертизы - смерть мужчины наступила в результате резаной раны шеи с повреждением мышц и нервно-сосудистого пучка.

Одновременно следствие назначило ряд экспертиз, которые опровергали версию несчастного случая, поэтому следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе предварительного следствия установлено, что у сожительницы потерпевшего был любовник, с которым у потерпевшего накануне смерти произошел конфликт, переросший в обоюдную драку.

18 марта у подозреваемый решил убить обидчика. Узнав, где в настоящее время находится сожитель женщины, он попросил любовницу взять ключ от дачи и передать ему.

Ночью подозреваемый и его товарищ пришли на дачу, открыли замок на двери, зашли в дом, где потерпевший и подозреваемый подрались. Во время драки мужчины опрокинули шкаф с посудой, которая разбилась. Тогда подозреваемый взял осколок стекла и ударил им в область шеи потерпевшего. После этого, закрыв на замок входную дверь, мужчины покинули место происшествия. При этом ключ вернули обратно женщине.

Также было установлено, что подозреваемый ранее был приговорен к реальному сроку отбытия наказания и в данный момент находится в местах лишения свободы в Красноярском крае. В ближайшее время для проведения следственных действий его этапируют в Сахалинскую область.

Таким образом, в результате совместных действий правоохранительных органов раскрыто особо тяжкое преступление, совершенное в условиях неочевидности. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, 21 декабря, в 17:21 +6
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Событие
убийство
Место
Александровск-Сахалинский
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Комментарии
VULKAN
Написано 21 декабря, в 18:35


Ищите "женщину", давшую ключи...
Вот лахудра...
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+9
Actek
Написано 21 декабря, в 18:52
VULKAN, а французы говорят - ищите давшую женщину
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+6
VULKAN
Написано 21 декабря, в 19:29
Actek, Неее, по - моему они говорят просто: ищите женщину
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+4
Actek
Написано 21 декабря, в 19:36
VULKAN, говорят да а подразумевают это
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+5
Еще 2 комментария
jkmu
Написано 21 декабря, в 18:48
Книгу можно написать.....
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+4
Reader
Написано 21 декабря, в 19:13
Детектив, Донцова отдыхает
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+6
Добрый человек
Написано 21 декабря, в 19:36
думаю раскололи второго участника и бабёнку.
а человека не вернуть...
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+7
Clint_EASTwood
Написано 21 декабря, в 19:42
Подельник сдал, к бабке не ходи.
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0
Clint_EASTwood
Написано 21 декабря, в 19:46
Поймали Васю Суткина на краже грязи из пупка. Он грит - не сажайте, я убийцу сдам. И все следствие вам.
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0
Vladis
Написано 21 декабря, в 20:13
Господи , сколько здесь мнений высказывают !!!!! Перестаньте !!! Следствие разберется без ваших домыслов !!!! Реально уже обрыдло читать мнения и заключения диванных экспертов . Угомонитесь , на то есть компетентные органы !!!!
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0
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано 21 декабря, в 20:32
Vladis, А мне было интересно прочитать некоторые версии!!!Пусть продолжают писать!!!Реально вам завидно что ли, что не вам такие версии в голову пришли???Угомонитесь с вашей критикой!!!!
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+8
Olga_23
Написано 21 декабря, в 20:34
Vladis, вы можете пройти мимо и не читать наши диванные заключения! Вас никто не задерживает)))
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+11
Маргарита
Написано 21 декабря, в 23:21
Vladis, вы чего такой скучный
нас экспертов, между прочим, не проведешь!!!
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+1
Vladis
Написано 21 декабря, в 22:56
Да тяжело читать про ваши умозаключения па чеснаку ! То Вы одного казните и оскорбляете , то кого либо еще . И что самое интересное противно читать всякие домыслы от мужчин !!!
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0
Маргарита
Написано 21 декабря, в 23:21
Vladis, не читайте. Вообще не заходите в интернет лучше. Читайте Толстого
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+2
vladsakh
Написано вчера, в 08:18
Чем меньше деревня, тем ярче Санта- Барбара.
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+2
alex8665
Написано вчера, в 10:00
ну прям потомок Стивена Кинга

Сыщики - молодцы!!!
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+1
katenok1183
Написано вчера, в 16:45
А баба знала кому давала и в прямом и переносном смысле слова и скрывала. Туда же ее за соучастие и покрывательство преступников. И этот сцыкун не один пришел,одному очково было идти. У алкашей прям не жизнь а санта-барбара
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0
Владимир К
Написано вчера, в 18:40
<<Сел в тюрьму чтоб не посадили>>
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