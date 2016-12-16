Сахалинец-убийца скрывался от следователей в колонии

Он зарезал сожителя любовницы в марте 2016 года, а позднее был осужден за другое преступление

19 марта 2016 года в следственный отдел по Александровску-Сахалинскому СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в дачном доме по улице Солдатской обнаружено тело 41-летнего местного жителя с резаной раной в области шеи.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия было установлено, что погибший последнее время злоупотреблял спиртными напитками, у него начались проблемы со здоровьем.

18 марта мужчина попросил отца сожительницы закрыть его на ключ в дачном доме, чтобы исключить приобретение спиртных напитков.

Придя на следующее утро в дачный дом, отец сожительницы, открыв дверь своим ключом, увидел в квартире беспорядок, а также обнаружил труп потерпевшего с резаной раной на шее.

По состоянию здоровья потерпевший передвигался с помощью палки, поэтому органами следствия рассматривалась версия, что мужчина мог опрокинуть шкаф с посудой и упасть на осколки, получив серьезные телесные повреждения, что не исключалось заключением медико-криминалистической экспертизы - смерть мужчины наступила в результате резаной раны шеи с повреждением мышц и нервно-сосудистого пучка.

Одновременно следствие назначило ряд экспертиз, которые опровергали версию несчастного случая, поэтому следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе предварительного следствия установлено, что у сожительницы потерпевшего был любовник, с которым у потерпевшего накануне смерти произошел конфликт, переросший в обоюдную драку.

18 марта у подозреваемый решил убить обидчика. Узнав, где в настоящее время находится сожитель женщины, он попросил любовницу взять ключ от дачи и передать ему.

Ночью подозреваемый и его товарищ пришли на дачу, открыли замок на двери, зашли в дом, где потерпевший и подозреваемый подрались. Во время драки мужчины опрокинули шкаф с посудой, которая разбилась. Тогда подозреваемый взял осколок стекла и ударил им в область шеи потерпевшего. После этого, закрыв на замок входную дверь, мужчины покинули место происшествия. При этом ключ вернули обратно женщине.

Также было установлено, что подозреваемый ранее был приговорен к реальному сроку отбытия наказания и в данный момент находится в местах лишения свободы в Красноярском крае. В ближайшее время для проведения следственных действий его этапируют в Сахалинскую область.

Таким образом, в результате совместных действий правоохранительных органов раскрыто особо тяжкое преступление, совершенное в условиях неочевидности. Расследование уголовного дела продолжается.