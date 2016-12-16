Против водителя, сбившего жительницу Южно-Сахалинска у "Сити Молла", возбуждено уголовное дело
Подозреваемого возьмут под стражу
Прокуратурой города Южно-Сахалинска признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении водителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ.
Органом предварительного расследования установлено, что 19 декабря 2016 года водитель автомобиля Mazda Familia, двигаясь со скоростью, значительно превышающей разрешенную, сбил на пешеходном переходе в районе торгового центра «Сити Молл» женщину, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая погибла.
Следственным органом принято решение о задержании подозреваемого и направлении в Южно-Сахалинский городской суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой города.
Источник: пресс-служба прокуратуры Сахалинской области
Ибо новости эти как издевательство над родными и близкими погибшей...
p.s. Если канеш он виновен и ко всему прочему был пьян...
к вам лично претензий нет,какие проблемы?...надо будет-приложу..если по делу...
Родственник что ль?..или кореш?..или сам он и есть?..