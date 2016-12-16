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Против водителя, сбившего жительницу Южно-Сахалинска у "Сити Молла", возбуждено уголовное дело

Против водителя, сбившего жительницу Южно-Сахалинска у "Сити Молла", возбуждено уголовное дело

Подозреваемого возьмут под стражу

Прокуратурой города Южно-Сахалинска признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении водителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ.

Органом предварительного расследования установлено, что  19 декабря 2016 года водитель автомобиля Mazda Familia, двигаясь со скоростью, значительно превышающей разрешенную, сбил  на пешеходном переходе в районе торгового центра «Сити Молл» женщину, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая погибла.

Следственным органом принято решение о задержании подозреваемого и направлении в Южно-Сахалинский городской суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой города.

Источник: пресс-служба прокуратуры Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, 21 декабря, в 14:35 +8
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Комментарии
jkmu
Написано 21 декабря, в 14:39
В смысле ходатайство под стражу!???А до этого он дома находился чтоль!????
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+2
vladsakh
Написано 21 декабря, в 14:46
jkmu, До этого был задержан на 48 часов.
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+5
vladsakh
Написано 21 декабря, в 14:48
100 грамм с превышением - срок. Может так народ поймет что дорога это не танцы в клубе.
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+7
Vladis
Написано 21 декабря, в 14:59
Следствие разберется , без диванных комментаторов !
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+4
body soul
Написано 21 декабря, в 21:10
Vladis, А вот это правильно сказано.
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0
Vladis
Написано 21 декабря, в 22:52
body soul, спасибо за поддержку !! А то , я представляю сколько сейчас негатива поймаю в свой адрес . Ну реально иногда читаешь и прям начинает накалять .
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0
Black_Kathrine
Написано 21 декабря, в 18:30
про сигнал светофора так и непонятно, конечно.
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0
(князь) Вельзевул
Написано 21 декабря, в 19:01
Против водителя, сбившего жительницу Южно-Сахалинска у "Сити Молла", возбуждено уголовное дело. ЭТО МОЖНО БЫЛО И НЕ ПИСАТЬ. ТУТ И ТАК БЫЛО ПОНЯТНО, ЧТО ПРОТИВ НЕГО , ВОЗБУДЯТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.
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+1
Добрый человек
Написано 21 декабря, в 19:24
отдайте людям...хотя бы раз...и не забудьте про прямой эфир...
Ибо новости эти как издевательство над родными и близкими погибшей...
p.s. Если канеш он виновен и ко всему прочему был пьян...
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+1
Vaska
Написано 21 декабря, в 22:42
Добрый человек, вы лично приложите руку?
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+1
Добрый человек
Написано 21 декабря, в 22:51
Vaska,
к вам лично претензий нет,какие проблемы?...надо будет-приложу..если по делу...
Родственник что ль?..или кореш?..или сам он и есть?..
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+3
Vaska
Написано 21 декабря, в 23:01
Добрый человек, проблемы у пациента когда он приходит к доктору. А я лишь спрашиваю , ведь мы в публичной ветке находимся. И я уверен, ничего вы не сделаете, ведь вы смелый только в сети и не захотите сидеть в тюрьме и сейчас просто сотрясаете воздух.
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+1
Еще 2 комментария
Lisa2502
Написано 21 декабря, в 20:16
Очередной показательный процесс проведут с оглаской в СМИ чтоб другим неповадно было... Поставили гаишников на Ситике... А толку?!? У нас борются с последствиями и совсем забыли о профилактике и предотвращении таких инцидентов! Говорят, что у погибшей сын один остался, вот что страшно!
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+1
agronom
Написано 21 декабря, в 20:23
Lisa2502, сын взрослый наверно если погибшей 51 год был.
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0
agronom
Написано 21 декабря, в 20:23
сын взрослый наверно если погибшей 51 год был.
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0
Geras
Написано вчера, в 16:36
agronom, 18 лет ему
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0
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