Экологи: Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, что привело к остановке водозабора

фото Экологической вахты Сахалина

На прошедших выходных представители Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института и "Экологической вахты Сахалина" обследовали район строительства горнолыжной инфраструктуры в рамках территории опережающего развития "Горный воздух" в бассейне реки Еланька.



Обследование показало, что с объектов, возводимых в районе, известном как Долина Туристов, в реку Еланька с талыми водами стекают большие объемы взвешенных веществ – при этом, ниже по течению на реке находится водозабор "Река Елань", ежедневно поставляющий Южно-Сахалинску 4-6 тыс. кубометров питьевой воды (в основном в 12, 12А, 13, 13А микрорайоны). Все строительство ведется во втором поясе зоны санитарной охраны источника водоснабжения.



На момент осмотра, здесь, вблизи нижней станции построенного в 2016 году Южного кресельного подъемника, уже началось бурение скважин под строительные изыскания новых объектов, которое ведет АО "СахалинТИСИЗ". В 40 м от реки, в ее водоохранной зоне, работает буровая установка на базе ГАЗ-66, техника для ее обслуживания постоянно передвигается по дороге, ведущей в Долину Туристов по правому берегу Еланьки и очень популярной среди сахалинских туристов. Сейчас дорога размешана в глубокую грязь, передвигающиеся туда и обратно машины переезжают 16 ручьев без водопропускных устройств, в результате часть их течет по глубоким колеям, смывая грязь в реку.



Также техника АО "СахалинТИСИЗ", была обнаружена на противоположному берегу реки Еланька - буровая установка пыталась пробиться выше по течению от Южного подъемника, однако застряла в снегу.



Еще одним источником поступления в реку грязной воды является отвал легкоразмываемого грунта объемом около 150 кубометров, еще осенью 2016 года сформированный строителями Южного подъемника прямо в прибрежной защитной полосе реки.



Вода также размывает отсыпку в коридоре самого Южного подъемника, мощные ручьи местами уходят под землю, вымывая грунт вокруг опор канатно-кресельной дороги, где уже образовались заметные просадки поверхности земли. Отсюда в Еланьку поступает наибольший объем взвесей.



По мнению старшего научного сотрудника Сахалинского филиала ДВГИ РАН, кандидата геолого-минералогических наук Юрия Генсиоровского, эти мощные эрозионные процессы напрямую угрожают целостности и безопасности Южного кресельного подъемника и стали возможными из-за серьезных ошибок в пстроительстве. Это, в частности, отсутствие дренажа и отвода с трассы поверхностных и грунтовых вод, полное отсутствие укрепления склонов, противоэрозионных сооружений, биологической рекультивации. В результате здесь не только идет активная эрозия, но и формируются техногенные оползневые и селевые массивы.



Ниже зоны строительства река Еланька очень грязная, вода мутная и насыщена взвешенными веществами, при этом выше по течению от нижней станции Южного кресельного подъемника вода в реке абсолютно чистая.



Группа также осмотрела водозабор "Река Елань" и обнаружила, что он прекратил работу – пруды-накопители полностью осушены, а грязная река пущена в обход гидротехнических сооружений. Причину этого пояснили работники водозабора – с 27 апреля он закрыт из-за резко возросшей мутности воды, а до этого исправно подавал в город 4 тысячи кубометров чистой воды ежедневно.



По оценкам "Эковахты Сахалина", строители ТОР "Горный воздух" нарушили целый ряд нормативно-правовых актов, о чем в настоящее время готовится заявление в государственные контролирующие органы. Экологи считают, что строительные работы в Долине Туристов необходимо срочно останавливать.

Источник: Экологическая вахта Сахалина