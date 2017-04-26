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Экологи: Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, что привело к остановке водозабора
фото Экологической вахты Сахалина

Экологи: Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, что привело к остановке водозабора

Водозабор закрыт с 27 апреля из-за резко возросшей мутности воды, а до этого он подавал в город 4 тысячи кубометров чистой воды ежедневно

На прошедших выходных представители Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института и "Экологической вахты Сахалина" обследовали район строительства горнолыжной инфраструктуры в рамках территории опережающего развития "Горный воздух" в бассейне реки Еланька. 

Обследование показало, что с объектов, возводимых в районе, известном как Долина Туристов, в реку Еланька с талыми водами стекают большие объемы взвешенных веществ – при этом, ниже по течению на реке находится водозабор "Река Елань", ежедневно поставляющий Южно-Сахалинску 4-6 тыс. кубометров питьевой воды (в основном в 12, 12А, 13, 13А микрорайоны).  Все строительство ведется во втором поясе зоны санитарной охраны источника водоснабжения.

На момент осмотра, здесь, вблизи нижней станции  построенного в 2016 году Южного кресельного подъемника, уже началось бурение скважин под строительные изыскания новых объектов, которое ведет АО "СахалинТИСИЗ".  В 40 м от реки, в ее водоохранной зоне, работает буровая установка на базе ГАЗ-66, техника для ее обслуживания постоянно передвигается по дороге, ведущей в Долину Туристов по правому берегу Еланьки и очень популярной среди сахалинских туристов. Сейчас дорога размешана в глубокую грязь, передвигающиеся туда и обратно машины переезжают 16 ручьев без водопропускных устройств, в результате часть их течет по глубоким колеям, смывая грязь в реку.  

Также техника АО "СахалинТИСИЗ", была обнаружена на противоположному берегу реки Еланька - буровая установка  пыталась пробиться выше по течению от Южного подъемника, однако застряла в снегу. 

Еще одним источником поступления в реку грязной воды является отвал легкоразмываемого грунта объемом около 150 кубометров, еще осенью 2016 года сформированный строителями Южного подъемника прямо в прибрежной защитной полосе реки. 

Вода также размывает отсыпку в коридоре самого Южного подъемника, мощные ручьи местами уходят под землю, вымывая грунт вокруг опор канатно-кресельной дороги, где уже образовались заметные просадки поверхности земли. Отсюда в Еланьку поступает наибольший объем взвесей.  

По мнению старшего научного сотрудника Сахалинского филиала ДВГИ РАН, кандидата геолого-минералогических наук Юрия Генсиоровского, эти мощные эрозионные процессы напрямую угрожают целостности и безопасности Южного кресельного подъемника и стали возможными из-за серьезных ошибок в пстроительстве. Это, в частности, отсутствие дренажа и отвода с трассы поверхностных и грунтовых вод, полное отсутствие укрепления склонов, противоэрозионных сооружений, биологической рекультивации. В результате здесь не только идет активная эрозия, но и формируются техногенные оползневые и селевые массивы. 

Ниже зоны строительства река Еланька очень грязная, вода мутная и насыщена взвешенными веществами, при этом выше по течению от нижней станции Южного кресельного подъемника вода в реке абсолютно чистая. 

Группа также осмотрела водозабор "Река Елань" и обнаружила, что он прекратил работу  – пруды-накопители полностью осушены, а грязная река пущена в обход гидротехнических сооружений. Причину этого пояснили работники водозабора – с 27 апреля он закрыт из-за резко возросшей мутности воды, а до этого исправно подавал в город 4 тысячи кубометров чистой воды ежедневно. 

По оценкам "Эковахты Сахалина", строители ТОР "Горный воздух" нарушили целый ряд нормативно-правовых актов, о чем в настоящее время готовится заявление в государственные контролирующие органы. Экологи считают, что строительные работы в Долине Туристов необходимо срочно останавливать. 

Источник: Экологическая вахта Сахалина

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Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, Фото: 1
Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, Фото: 2
Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, Фото: 3
Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, Фото: 4
Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, Фото: 5
Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, Фото: 6
Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, Фото: 7
Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, Фото: 8
Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, Фото: 9
Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, Фото: 10
Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, Фото: 11
Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, Фото: 12
Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, Фото: 13
Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, Фото: 14
Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, Фото: 15
Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, Фото: 16
Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, Фото: 17
Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, Фото: 18
Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, Фото: 19
Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, Фото: 20
Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, Фото: 21
Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, Фото: 22
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Строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:41 −2
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Комментарии
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 11:51
а ведь представитель СТК Горный воздух, изначально опровергали все эти последствия, и это только начало...
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+10
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 11:55
Взять все этим "умные" головы ТОР и окунуть в эту чистейшую воду, питающую целый город.
ПС, у кого есть квадрокоптер, снимите видео, что делается в Долине туристов, пжл.
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+10
Online
MadBee Online
Написано сегодня, в 12:07
Вот и продолжение печальных последствий...
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+4
Online
Маргарита Online
Написано сегодня, в 12:12
Да что они всё всцепились в этот горный воздух. Уже все лысое стоит! Все вырубили, загрязнили, раскорчевали.
Не будет никогда здесь туристического потока! Хоть убейтесь. Не поедут. Ради чего всё это делается? Ради кого? Сплошная показуха везде.
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+8
Сергей Михалев
Написано сегодня, в 13:47
Маргарита, распил .., это называется распил !!!
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+1
nikolayppu
Написано сегодня, в 13:05
Правильнее сказать изыскатели а не строители, но те и другие в погоне за баблом не перед чем не остановятся. Уже обсуждалось неоднократно что ведение работ нужно тщательно продумать, но у нас видимо не осталось грамотных специалистов лишь только освоители финансов.
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+3
Online
Dmitry_Lisitsyn Online
Написано сегодня, в 14:30
nikolayppu, от изыскателей там идет меньшая часть загрязнения, а бОльшая поступает от объектов, построенных еще в 2016 году - это искореженная трасса Юг, и особенно новая канатка.
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+1
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