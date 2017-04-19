Двое сахалинских торговцев нелегальным спиртным могут попасть в колонию на 6 лет

Начинается суд над предпринимателями, которых обвиняют в реализации немаркированного алкоголя на сумму свыше 1 млн рублей

В суд направлено уголовное дело по обвинению двух жителей Южно-Сахалинска в реализации немаркированной алкогольной продукции на сумму свыше 1 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С сентября 2015 года по апрель 2016 года обвиняемые приобретали за пределами региона алкогольную продукцию, не маркированную акцизными марками, и продавали её жителям областного центра. Большая часть алкоголя была упакована в пластиковые и стеклянные бутылки без этикеток и какой-либо информации о производителе.

Также у обвиняемых изъята алкогольная продукция, стоимостью не менее 700 тыс руб, которую они планировали продать. Спиртное передано для уничтожения в Росалкогольрегулирование.

За совершение преступления соучастникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.