Допрос ключевого свидетеля по делу Хорошавина должны были начать адвокаты
Но сегодня Вячеслав Горбачев не ответил ни на один вопрос
Сегодня, 26 апреля в суде Южно-Сахалинска возобновились слушания по делу экс-губернатора Александра Хорошавина и группы его подчиненных. Планируется продолжить прослушивание записей, которые в течение года спецслужбы тайно вели в кабинете главы региона.
На заседании нет представляющего обвинение прокурора Дениса Штундера, а в остальном все традиционно – традиционно оглашается справка о здоровье подсудимого Андрея Икрамова, традиционно в ней сказано, что на суде он присутствовать может. Традиционно адвокат Икрамова Юрий Сюзюмов заявляет массу ходатайств, в том числе и о возвращении дела для ознакомления в прокуратуру, и традиционно судья их отклоняет.
Бывший зампред правительства Сергей Карепкин сделал заявление, которое назвал бытовым вопросом: "Нам запретили воду, раньше разрешали".
Судья разрешила передать бутылку с водой жене Карепкина.
Связь с Москвой установлена. Возможность допросить свидетеля Вячеслава Горбачева предоставлена стороне зашиты. У прокурора нет вопросов. Адвокат Хорошавина Ольга Артюхова находится в Москве, в зале, откуда выходит на связь Горбачев. Перед началом допроса Ольга хочет узнать, закончили ли допрос Горбачёва прокуроры или они потом продолжат задавать свои вопросы.
Хорошавин отмечает, что такой порядок выступления сторон (сначала обвинение, потом зашита) установил суд. Более того, Хорошавин просит ознакомиться с копиями аудиозаписей, которые подготовит обвинение для допроса Горбачёва. Пока неизвестно, какие именно части аудиозаписей будет использовать обвинение.
Статья 1. Государственная граница Российской Федерации
Государственная граница Российской Федерации (далее - Государственная граница) есть линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации, то есть пространственный предел действия государственного суверенитета Российской Федерации.
Статья 2. Принципы установления и изменения прохождения Государственной границы, установления и поддержания правоотношений на Государственной границе
Государственной границей Российской Федерации является граница РСФСР, закрепленная действующими международными договорами и законодательными актами бывшего СССР
Это значит, имеется территория РСФСР и СССР, которые закреплены действующими международными договорами и законодательными актами СССР.
А вот территория Российской Федерации – пустота, отсутствует.
Возможно я неправильно разгадал ребус, ну пусть меня поправят, если я ошибаюсь
Уберите приезжих не понятных людей с области!!!