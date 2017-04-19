Допрос ключевого свидетеля по делу Хорошавина должны были начать адвокаты

Но сегодня Вячеслав Горбачев не ответил ни на один вопрос

Сегодня, 26 апреля в суде Южно-Сахалинска возобновились слушания по делу экс-губернатора Александра Хорошавина и группы его подчиненных. Планируется продолжить прослушивание записей, которые в течение года спецслужбы тайно вели в кабинете главы региона.

На заседании нет представляющего обвинение прокурора Дениса Штундера, а в остальном все традиционно – традиционно оглашается справка о здоровье подсудимого Андрея Икрамова, традиционно в ней сказано, что на суде он присутствовать может. Традиционно адвокат Икрамова Юрий Сюзюмов заявляет массу ходатайств, в том числе и о возвращении дела для ознакомления в прокуратуру, и традиционно судья их отклоняет.

Бывший зампред правительства Сергей Карепкин сделал заявление, которое назвал бытовым вопросом: "Нам запретили воду, раньше разрешали".

Судья разрешила передать бутылку с водой жене Карепкина.

Связь с Москвой установлена. Возможность допросить свидетеля Вячеслава Горбачева предоставлена стороне зашиты. У прокурора нет вопросов. Адвокат Хорошавина Ольга Артюхова находится в Москве, в зале, откуда выходит на связь Горбачев. Перед началом допроса Ольга хочет узнать, закончили ли допрос Горбачёва прокуроры или они потом продолжат задавать свои вопросы.

Прокурор, а это замещающий Штундера Евгений Ефстафьев, говорит, что сегодня вопросов к Горбачёву нет, но позже они продолжат его опрашивать. Сейчас ведётся подготовка очередных аудиозаписей. После их подготовки и изучения допрос обвинения продолжится.



Ольга Артюхова говорит, что защита начнет допрос Горбачева только тогда, когда вопросы закончит задавать обвинение. Она отмечает - вполне возможно, если адвокаты начнут допрос сейчас, то позже обвинение может скорректировать свои вопросы и свой допрос.



Хорошавин отмечает, что такой порядок выступления сторон (сначала обвинение, потом зашита) установил суд. Более того, Хорошавин просит ознакомиться с копиями аудиозаписей, которые подготовит обвинение для допроса Горбачёва. Пока неизвестно, какие именно части аудиозаписей будет использовать обвинение.

17.30: Адвокат Карепкина Янчук и адвокат Икрамова Сюзюмов поддерживают позицию Артюховой. И только у обвиняемого Николая Борисова и его адвоката вообще нет вопросов к Горбачёву.

17:41: Суд ещё раз предлагает всем участникам суда задать вопросы Горбачеву. Они оказываются. Видеоконференцсвязь отключают, допрос завершён. Это последний сеанс ВКС с судом в Москве. И на новую ВКС нужно оформлять заявку. Дальнейший график работ по видеоконференцсвязи необходимо будет обсудить завтра.

17:43: Судья сообщает Хорошавину, что не сможет заранее предоставить защите те аудиозаписи и отрывки, которые отберет для представления в суде прокурор.

17:47: Все желающие получили полные копии материалов с диска. И могут ознакомиться с ними.

Завтра начало заседания в 10:00. Обвинение представит материалы уголовного дела, письменные доказательства.