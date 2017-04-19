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Допрос ключевого свидетеля по делу Хорошавина должны были начать адвокаты

Допрос ключевого свидетеля по делу Хорошавина должны были начать адвокаты

Но сегодня Вячеслав Горбачев не ответил ни на один вопрос

Сегодня, 26 апреля в суде Южно-Сахалинска возобновились слушания по делу экс-губернатора Александра Хорошавина и группы его подчиненных. Планируется продолжить прослушивание записей, которые в течение года спецслужбы тайно вели в кабинете главы региона.

На заседании нет представляющего обвинение прокурора Дениса Штундера, а в остальном все традиционно – традиционно оглашается справка о здоровье подсудимого Андрея Икрамова, традиционно в ней сказано, что на суде он присутствовать может. Традиционно адвокат Икрамова Юрий Сюзюмов заявляет массу ходатайств, в том числе и о возвращении дела для ознакомления в прокуратуру, и традиционно судья их отклоняет.

Бывший зампред правительства Сергей Карепкин сделал заявление, которое назвал бытовым вопросом: "Нам запретили воду, раньше разрешали".  

  

Судья разрешила передать бутылку с водой жене Карепкина.

Связь с Москвой установлена. Возможность допросить свидетеля Вячеслава Горбачева предоставлена стороне зашиты. У прокурора нет вопросов.   Адвокат Хорошавина Ольга Артюхова находится в Москве, в зале, откуда выходит на связь Горбачев.  Перед началом допроса Ольга хочет узнать, закончили ли допрос Горбачёва прокуроры или они потом продолжат задавать свои вопросы.  

Прокурор, а это замещающий Штундера Евгений Ефстафьев, говорит, что сегодня вопросов к Горбачёву нет, но позже они продолжат его опрашивать. Сейчас ведётся подготовка очередных аудиозаписей. После их подготовки и изучения допрос обвинения продолжится.  
                     
Ольга Артюхова говорит, что защита начнет допрос Горбачева только тогда, когда вопросы закончит задавать обвинение. Она отмечает - вполне возможно, если адвокаты начнут допрос сейчас, то позже обвинение может скорректировать свои вопросы и свой допрос.                    

Хорошавин отмечает, что такой порядок выступления сторон (сначала обвинение, потом зашита) установил суд. Более того, Хорошавин просит ознакомиться с копиями аудиозаписей, которые подготовит обвинение для допроса Горбачёва. Пока неизвестно, какие именно части аудиозаписей будет использовать обвинение.
 
17.30: Адвокат Карепкина Янчук и адвокат Икрамова Сюзюмов поддерживают позицию Артюховой. И только у обвиняемого Николая  Борисова и его адвоката вообще нет вопросов к Горбачёву.  
                     
17:41: Суд ещё раз предлагает всем участникам суда задать вопросы Горбачеву. Они оказываются. Видеоконференцсвязь отключают, допрос завершён. Это последний сеанс ВКС с судом в Москве. И на новую ВКС нужно оформлять заявку. Дальнейший график работ по видеоконференцсвязи необходимо будет обсудить завтра.
                       
17:43: Судья сообщает Хорошавину, что не сможет заранее предоставить защите те аудиозаписи и отрывки, которые отберет для представления в суде прокурор.     
                   
17:47: Все желающие получили полные копии материалов с диска. И могут ознакомиться с ними. 
 
Завтра начало заседания в 10:00. Обвинение представит материалы уголовного дела, письменные доказательства. 
 
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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:13 +1
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 18:08
Верните назад Хорошавина, а то "нынешнии" начинают напрягать, - вон буквально сегодня отменили "..всеобщих выплат на рождение первенца и полноценное питание детей.."... До этого бюджет наш раздали на материк ... остров "пилят" в открытую и т.д. и т.п
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+3
андрей
Написано сегодня, в 18:40
скоро еще не так заскулим,все только начинается. Хорошавин хоть и воровал,но не какие льготы не отменял,а этот пес е.... гнать его надо отсюда
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0
bernizet1945
Написано сегодня, в 18:42
Надо вернуться к понятию -территориальной принадлежности суда, в котором рассматривается данное дело. Закон РФ от 1 апреля 1993 г. N 4730-I "О Государственной границе Российской Федерации"
Статья 1. Государственная граница Российской Федерации
Государственная граница Российской Федерации (далее - Государственная граница) есть линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации, то есть пространственный предел действия государственного суверенитета Российской Федерации.

Статья 2. Принципы установления и изменения прохождения Государственной границы, установления и поддержания правоотношений на Государственной границе
Государственной границей Российской Федерации является граница РСФСР, закрепленная действующими международными договорами и законодательными актами бывшего СССР
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0
bernizet1945
Написано сегодня, в 18:43
Так как у линии отсутствует объем и диаметр (черчение и геометрия 7 класс), то пространственный предел действия государственного суверенитета Российской Федерации и пределы государственной территории Российской Федерации стремятся к нулю (математика 10-11 класс) – хотя и без математики это понятно. Это значит, территория Российской Федерации отсутствует, но имеется территория РСФСР согласно статьи 2, где граница РСФСР, закрепленная действующими международными договорами и законодательными актами СССР.
Это значит, имеется территория РСФСР и СССР, которые закреплены действующими международными договорами и законодательными актами СССР.
А вот территория Российской Федерации – пустота, отсутствует.
Возможно я неправильно разгадал ребус, ну пусть меня поправят, если я ошибаюсь
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0
bernizet1945
Написано сегодня, в 18:46
Верните назад но не Хорошавина, а Сахалинскую обл в состояние 1985г в состав РСФСР ( согласно указу Калинина от 1947 г ) ,верните погранзону,верните нашу рыбу ,которой были забиты все речки Сахалина , верните нашу нефть и газ ( все месторождения были открыты в СССР) ,верните развитое сельское хозяйство сахалинское обл,которое кормило не только жителей островной обл , верните железную дорогу Южно-Сахалинск -- Холмск , и т.д и т.п.
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+5
Online
Маргарита Online
Написано сегодня, в 22:15
Верните Хорошавина!
Уберите приезжих не понятных людей с области!!!
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