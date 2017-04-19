Холмчане возмущены ремонтом площади асфальтом "из пакетиков"

Жители Холмска возмущены ямочным асфальтом на городской площади.

"Администрация района усиленно готовится к праздникам, применяя "нанотехнологии - асфальт из пакетиков . В прошлом году такой же клали по всему городу, но его смыло первым дождем. Дорожное покрытие рассыпалось, превратилось в гравий и разлетелось по городу. И сейчас делают тоже самое. Кусок дороги 100 метров уже 2 недели по метру в день перекладывается", - говорят холмчане.

Cитуацию astv.ru прокомментировал руководитель МПУ УГДХ Холмска Александр Шахрай.

"В настоящее время, перед майскими праздниками, администрация проводит работы по ямочному ремонту и укладке холодного асфальта на площади Ленина. Сегодня проводятся первичные работы по восстановлению дорожного полотна. Затем будет уложен горячий асфальт. К сожалению, не могу прокомментировать качество работ, проводимых в прошлом году, тогда я еще не занимал должность руководителя УГДХ. Но в этом году мы все делаем по ГОСТу. Ямы зачищаются, заливаются битумной мастикой, в глубокие щели засыпается щебень. И только затем укладывается асфальт. В дождь и снег мы работы не ведем, приступаем к ним, когда асфальт просохнет. Плюс не хватает средств малой механизации, то есть - техники. не укладывают асфальт и в воскресенье - людям надо отдыхать. Может быть поэтому горожанам кажется, что работы ведутся медленно", - говорит Александр Шахрай.

Администрация уверяет, что это временная мера перед укладкой горячего асфальта. Холмчане надеются, что площадь приобретет цивилизованный вид.