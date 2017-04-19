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Холмчане возмущены ремонтом площади асфальтом "из пакетиков"

Холмчане возмущены ремонтом площади асфальтом "из пакетиков"

МУП УГДХ объясняет, что это временное явление и работы ведутся по ГОСТу

Жители Холмска возмущены ямочным асфальтом на городской площади.

"Администрация района усиленно готовится к праздникам, применяя "нанотехнологии - асфальт из пакетиков . В прошлом году такой же клали по всему городу, но его смыло первым дождем. Дорожное покрытие рассыпалось, превратилось в гравий и разлетелось по городу. И сейчас делают тоже самое. Кусок дороги 100 метров уже 2 недели по метру в день перекладывается", - говорят холмчане.

Cитуацию astv.ru прокомментировал руководитель МПУ УГДХ Холмска Александр Шахрай.

"В настоящее время, перед майскими праздниками, администрация проводит работы по ямочному ремонту и укладке холодного асфальта на площади Ленина. Сегодня проводятся первичные работы по восстановлению дорожного полотна. Затем будет уложен горячий асфальт. К сожалению, не могу прокомментировать качество работ, проводимых в прошлом году, тогда я еще не занимал должность руководителя УГДХ. Но в этом году мы все делаем по ГОСТу. Ямы зачищаются, заливаются битумной мастикой, в глубокие щели засыпается щебень. И только затем укладывается асфальт. В дождь и снег мы работы не ведем, приступаем к ним, когда асфальт просохнет. Плюс не хватает средств малой механизации, то есть - техники. не укладывают асфальт и в воскресенье - людям надо отдыхать.  Может быть поэтому горожанам кажется, что работы ведутся медленно", - говорит Александр Шахрай.

Администрация уверяет, что это временная мера перед укладкой горячего асфальта. Холмчане надеются, что площадь приобретет цивилизованный вид. 

 

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Холмчане возмущены ремонтом площади асфальтом "из пакетиков", Фото: 1
Холмчане возмущены ремонтом площади асфальтом "из пакетиков", Фото: 2
Холмчане возмущены ремонтом площади асфальтом "из пакетиков", Фото: 3
Холмчане возмущены ремонтом площади асфальтом "из пакетиков"
Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 16:56 +3
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Комментарии
marrozz
Написано вчера, в 17:11 Отредактированно вчера, в 17:12
прям асфальт из бич-пакетиков))
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+4
Online
maksimkakurochkin Online
Написано сегодня, в 01:19
marrozz, Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую smokenosov.blogspot.com
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0
Reader
Написано вчера, в 17:16
надо было попросить его озвучить этот "новый" ГОСТ
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+4
UnknownFessa
Написано вчера, в 17:18
"Но в этом году мы все делаем по ГОСТу." - т.е. господин Шахрай сам того не зная сливает прошлых "ремонтников" дорожного полотна))) Мол сейчас "мы все делаем правильно", а раньше как попало))
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+4
mak6690
Написано вчера, в 17:24
а то что эти 2 недели дождя то и не было? он это может объяснить почему так долго?
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+3
Сергей Михалев
Написано вчера, в 18:44
удивительная страна .., какие же мы рукожопые то ..
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+3
Triton
Написано вчера, в 19:35
Сергей Михалев, если руки золотые
то неважно откуда она растут
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+2
Сергей Михалев
Написано вчера, в 19:58
Triton, логично
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 19:21
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+3
etnika
Написано вчера, в 19:37
пеплом пусть посыпет себе голову! озвучьте, ГОСТ, пожалуйста!
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0
bernizet1945
Написано вчера, в 23:23 Отредактированно вчера, в 23:24
etnika, Вот ознакомтесь с этим ГОСТ -ом ,ой как интересно станетhttps://www.youtube.com/watch?v=L0LfLR4g7AM
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0
Mauzer
Написано вчера, в 19:51
У меня пакетов на кухне дофига,надо в Холмск отвезти
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+1
UnknownFessa
Написано вчера, в 21:28
Mauzer, Везите товарищ Маузер, везите!!)))
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+1
Robinzon
Написано вчера, в 20:07
А-ха-ха!
"Плюс не хватает средств малой механизации, то есть - техники. не укладывают асфальт и в воскресенье - людям надо отдыхать. Может быть поэтому горожанам кажется, что работы ведутся медленно", - говорит Александр Чухрай.
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0
Robinzon
Написано вчера, в 20:15
Вот это специалист приехал! Пополнил ряды проходимцев и бездарей, протирающих казенные стулья в холмской администрации! Позор тебе, Чухрай, позор!
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0
Vika05
Написано вчера, в 21:57
бл..., таких надо на принудительную мед. комиссию...
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0
bernizet1945
Написано вчера, в 23:27
Не надо на комиссию .Просто пусть покажет свой паспорт. https://www.youtube.com/watch?v=SBQs2Haszr4&t=..
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0
Ness1
Написано вчера, в 23:28
"МУП УГДХ объясняет, что это временное явление и работы ведутся по ГОСТу" - у них каждый год "Временное явление", а толку нету. В городе скоро грунтовая дорога будет а у них всё временно временно. В прошлом году тоже перед 9 мая народу по ушам проехали что будут дороги делаться, их сделали - шлаком ямы позасыпали и всё, сказали что это "временно", уже это "ВРЕМЕННО" у них из года в год, народ просто устал над этими клоунами смеяться.
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0
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