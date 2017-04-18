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Больше 100 тыс. рублей задолжала сахалинка своему двухлетнему сыну
fed.sibnovosti.ru

Больше 100 тыс. рублей задолжала сахалинка своему двухлетнему сыну

За это ее приговорили к 10 месяцам исправительных работ

Мировым судьей судебного участка № 30 Южно-Сахалинска вынесен приговор по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы, лишенной родительских прав. Она признана виновной в  неуплате средств на содержание ребенка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, суд установил, что подсудимая, будучи подвергнутой административному наказанию за неуплату средств на содержание двухлетнего сына, не выплачивала алименты на его содержание. В итоге образовалась задолженность в 118 244, 69 рублей.

Подсудимая свою вину признала. 

Суд назначил виновной наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденной в доход государства. Если женщина не станет отрабатывать положенное время, наказание может быть заменено на реальное лишение свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:31 0
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Комментарии
Obrazec
Написано сегодня, в 14:43
Лучше бы эти 10% ребенку переводили....
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