Больше 100 тыс. рублей задолжала сахалинка своему двухлетнему сыну

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За это ее приговорили к 10 месяцам исправительных работ

Мировым судьей судебного участка № 30 Южно-Сахалинска вынесен приговор по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы, лишенной родительских прав. Она признана виновной в неуплате средств на содержание ребенка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, суд установил, что подсудимая, будучи подвергнутой административному наказанию за неуплату средств на содержание двухлетнего сына, не выплачивала алименты на его содержание. В итоге образовалась задолженность в 118 244, 69 рублей.

Подсудимая свою вину признала.

Суд назначил виновной наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденной в доход государства. Если женщина не станет отрабатывать положенное время, наказание может быть заменено на реальное лишение свободы.

Приговор в законную силу не вступил.