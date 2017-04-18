Полиция Южно-Сахалинска разыскивает 52-летнего мужчину
Если вы знаете, где он находится - отзовитесь
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает 52-летнего уроженца Товуз, Азербайджан.
Тагиев Мубариз Гамад Оглы может находиться как в Южно-Сахалинске, так и в других населенных пунктах островного региона.
Если вам что-то известно о том, где он находится, сообщите об этом по телефонам: 789-405, 789-648, 789-421, WhatsApp - 89621206698.
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Комментарии
Nektos
Написано 23 апреля, в 13:21
Работает где нибудь наверное в области
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