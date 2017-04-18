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Полиция Южно-Сахалинска разыскивает 52-летнего мужчину

Полиция Южно-Сахалинска разыскивает 52-летнего мужчину

Если вы знаете, где он находится - отзовитесь

Полиция Южно-Сахалинска разыскивает 52-летнего уроженца Товуз, Азербайджан. 

Тагиев Мубариз Гамад Оглы может находиться как в Южно-Сахалинске, так и в других населенных пунктах островного региона.

Если вам что-то известно о том, где он находится, сообщите об этом по телефонам: 789-405, 789-648, 789-421, WhatsApp - 89621206698.

Автор: Татьяна Сергеева, 23 апреля, в 11:53 +4
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Комментарии
Nektos
Написано 23 апреля, в 13:21
Работает где нибудь наверное в области
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