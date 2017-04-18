Полиция Южно-Сахалинска разыскивает 52-летнего мужчину

Если вы знаете, где он находится - отзовитесь

Полиция Южно-Сахалинска разыскивает 52-летнего уроженца Товуз, Азербайджан.

Тагиев Мубариз Гамад Оглы может находиться как в Южно-Сахалинске, так и в других населенных пунктах островного региона.

Если вам что-то известно о том, где он находится, сообщите об этом по телефонам: 789-405, 789-648, 789-421, WhatsApp - 89621206698.