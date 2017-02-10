Сахалинцам перекрыли доступ к подержанным автомобилям из Японии

Купить их можно, а ездить нельзя

Что случилось?

С 1 января 2017 года в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" все выпускаемые в обращение автомобили должны быть оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС) (изменения в Приложении №4 к техническому регламенту Таможенного союза).

Кого касается эта информация?

Всех, кто ввозит подержанный автомобиль из-за рубежа.

Как работает устройство вызова экстренных служб?

Кнопка передает сигнал при сработке подушек безопасности или в том случае, если водитель сам нажмет кнопку в салоне.

Как сообщили astv.ru в компании-операторе государственной автоматизированной информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС – АО «ГЛОНАСС», в каждом субъекте страны расположены коммутационные узлы сбора и обработки начальной информации, они подключены к операторам большой тройки (МТС, Мегафон, Билайн). В случае ДТП или вызова из автомобиля в ручном режиме сигнал определяется как вызов-112 и получает приоритет над любыми другими соединениями. Сначала вызов попадает в ближайший узел, затем регистрируется в любой из мобильных сетей, далее оператор сотовой связи переправляет его в навигационно-информационный центр, (их два - в Москве и Санкт-Петербурге – они резервируют друг друга). Там определяют марку, год изготовления автомобиля, адрес происшествия и региональное подразделение экстренных служб, куда будет перенаправлен вызов. Далее все данные, защищенные от внешнего вмешательства, поступают в фильтрующий контакт-центра ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» (их два – в Москве и Курске), где оператор, принимающий вызов, подтверждает его истинность. Если вызов подтверждается, информация передается в экстренные службы.

В Татарстане и Курской области реагирует система-112, а в других регионах – дежурные части подразделений МВД.

По официальной информации, время от сработки кнопки до передачи данных в полицию или службу 112 составляет 19 секунд.

Проверить эту информацию astv.ru не смог – на Сахалине или Курилах не было ни одной сработки кнопки.

Если б/у автомобиль завезен в Россию после 1 января, что с ним делать?

Есть несколько вариантов.

Как сообщили astv.ru в Cахалинской таможне, можно легально приобрести автомобиль и доставить его в Россию, но при этом, если он не оснащен устройством вызова экстренных служб, вы можете только:

- использовать машину на запчасти

- поставить в гараж и ждать изменений в законодательстве.

Без кнопки ЭРЫ-ГЛОНАСС паспорт транспортного средства таможня не выдаст. Следовательно, сесть за руль машины и поехать не имеете права, таможенный пункт автомобиль покинет только на эвакуаторе. Данные о кнопке должны быть зафиксированы в документах на автомобиль – кнопка должна являться составной частью машины.

Почему так получилось?

Ранее говорили о том, что ЭРА-ГЛОНАСС должна быть установлена только на новые автомобили, сходящие с конвейера. Именно момент их запуска в продажу производителем считался датой ввода в эксплуатацию. Теперь же выясняется, что для официальных организаций России, дата ввода в эксплуатацию – это не момент поступления машины в продажу, а дата получения паспорта транспортного средства на таможне. То есть кнопку требуют устанавливать и на б/у машины.

Кто может установить кнопку вызова экстренных служб?

Ни на Сахалине, ни на Дальнем Востоке на данный момент нет сертифицированных центров по установке "кнопки" вызова спецслужб. Более того, частным лицам такую кнопку, скорее всего, и не установят. Несколько московских фирм сообщили astv.ru, что они с частниками не работают - сертифицировать и выпускать товар могут только юридические лица.

Вы установили кнопку, как ее связать с системой ЭРА-ГЛОНАСС?

Регистрация в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» согласно Федеральному закону бесплатна.

Информация для собственников ТС на сайте АО «ГЛОНАСС».

Но это еще не все. Главное (и самое затратное) впереди.

Компании, работающие с ЭРОЙ-ГЛОНАСС и сертифицирующие товар, сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге - на Дальнем Востоке никто таких услуг не предоставляет.

Путь, по которому нужно пройти после установки кнопки, рассказали в Тойота Центр Южно-Сахалинск: «Чтобы использовать привезенное транспортное средство на территории Российской Федерации, его нужно сертифицировать. Если установить кнопку самостоятельно – она уже не будет частью автомобиля, не будет внесена в его документы. Даже если вы установите ЭРУ ГЛОНАСС на автомобиль, вы не сможете на нем ездить без ПТС. Чтобы получить ПТС, нужно сначала взять сертификат соответствия транспортного средства, в котором будут будет указано, что на машину установлена сертифицированная система ЭРЫ ГЛОНАСС.

Для того, чтобы пройти сертификацию качества автомобиля, нужно пройти ряд краш-тестов. То есть, чтобы ввезти один автомобиль, нужно приобрести еще три автомобиля, на которых пройти краш-тест. Краш-тест подразумевает проверку безопасности машины при лобовом столкновении, боковом ударе и перевороте на крышу. Это делается для того, чтобы убедиться: встроенная в автомобиль система действует. Машины, проходящие испытание, получают значительные механические повреждения – ездить на них невозможно. Только после получения всех сертификатов на таможне выдают ПТС».

Сколько это стоит?

Средняя стоимость кнопки вызова экстренных служб - 30-40 тысяч рублей. Прохождение сертификации – около 700-800 тыс. рублей, плюс стоимость приобретенных дополнительно «под убой» трех автомобилей, расходы на транспортировку в Москву или Санкт-Петербург………

За разъяснениями astv.ru обратилось в министерство торговли и продовольствия Сахалинской области, но региональное ведомство не отвечает за работу федеральных структур и не может комментировать их действия. На запрос в министерство промышленности и торговли РФ ответ пока не пришел. Основной регулятор пока не разъяснил порядок действий автомобилистов для легализации автотранспорта.

В Сахалинской таможне, в региональной Госавтоинспекции ждут комментариев, разъясняющих новые требования. Но из Москвы их пока не поступало.

Как быть?

Вы имеете право качать права.

В Таможенном кодексе таможенного союза сказано:

Статья 352. Общие положения о перемещении товаров для личного пользования

1. Товары для личного пользования перемещаются через таможенную границу в соответствии с положениями настоящей главы, а в части, не урегулированной настоящей главой, - в соответствии с порядком, установленным таможенным законодательством таможенного союза.

2. К товарам для личного пользования, перемещаемым через таможенную границу, не применяются меры нетарифного и технического регулирования.

3. Критерии отнесения товаров, перемещаемых через таможенную границу, к товарам для личного пользования, стоимостные, количественные и весовые нормы перемещения товаров для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей, случаи освобождения от уплаты таможенных платежей отдельных категорий товаров для личного пользования, а также порядок применения таможенных пошлин, налогов устанавливаются международным договором государств - членов таможенного союза.

По мнению юристов, нелегитимен и сам технический регламент Таможенного союза – он не был опубликован в «Российской газете», не ратифицирован и правительством страны, что является нарушением требования частью 3 ст. 15 Конституции - Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.

Что происходит рынке подержанных автомобилей, ввезенных из Японии в этом году?

На Дальнем Востоке не могут получить ПТС владельцы более 1,5 тысяч завезенных из Японии автомобилей. Из них 16 машин на Сахалине.

Через Сахалинскую таможню в 2014 году были завезены 4 тыс. 450 автомобилей, в 2015 году – 1 тыс. 871 автомобиль, в 2016 году – 1 тыс. 278 автомобилей.

На 19 февраля во Владивостоке назначен митинг против обязательной установки системы на подержанные автомобили, ввезенные в Россию после 1 января 2017 года.

Узнать больше о системе "ЭРА-ГЛОНАСС" можно тут.