Сахалинский облсуд решит, где будут рассматривать уголовное дело о крушении траулера "Дальний Восток"

zrpress.ru

Защитники обвиняемых настаивают, что это должно происходить в городском суде Южно-Сахалинска

Сахалинский областной суд 6 марта рассмотрит кассационную жалобу на решение Южно-Сахалинского горсуда о передаче материалов уголовного дела по кораблекрушению в Охотском море траулера "Дальний Восток" на рассмотрение в районный суд Магаданской области.

"Заседание суда апелляционной инстанции назначено на 6 марта 2017 года", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в облсуде.

Заседание пройдет в закрытом режиме.

Как сообщалось, материалы уголовного дела о гибели в кораблекрушении 69 человек поступили в Южно-Сахалинский горсуд 29 декабря 2016 года. 12 января 2017 года начались предварительные слушания по делу, которые проходили в закрытом режиме. 20 января Южно-Сахалинский городской суд вынес решение направить данное уголовное дело по территориальной подсудности - в Ольский районный суд Магаданской области.

"Из сведений пограничного управления УФСБ, ближайший населенный пункт к месту крушения траулера - поселок Ямск Ольского городского округа Магаданской области. В этой связи принято решение направить материалы дела по территории подсудности - в Магаданскую область", - пояснили тогда агентству "Интерфакс - Дальний Восток" решение горсуда.

Защитники обвиняемых, представители потерпевших и областная прокуратура на прошлой неделе обжаловали в областном суде решение Южно-Сахалинского городского суда. Они настаивают на рассмотрении уголовного дела в Южно-Сахалинском городском суде.

Материалы уголовного дела состоят из 174 томов. Потерпевшими по делу проходят 27 жителей Сахалинской области, 45 жителей Приморского края, 17 жителей других регионов РФ, а также иностранные граждане.

Обвинения по уголовному делу по факту крушения 2 апреля 2015 года большого автономного морозильного траулера (БАТМ) "Дальний Восток" предъявлены: руководителям ООО "Магеллан" - первому заместителю гендиректора Алексею Васину, заместителю гендиректора по безопасности мореплавания Александру Кудрицкому, бывшему капитану траулера Анатолию Борисову, а также начальнику отдела ФГБУ "Сахалинрыбвод" Росрыболовства Николаю Харченко и госинспектору Северо-Восточного территориального управления (СВТУ) Росрыболовства Александру Никодименко.

А.Васин, А.Кудрицкий, А.Борисов и Н.Харченко обвиняются в нарушении правил безопасности мореплавания (ч. 3 ст. 263 УК РФ), А.Никодименко - в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

БАТМ "Дальний Восток", приписанный к сахалинскому порту Невельск (судовладелец - ООО "Магеллан"), затонул в течение 15 минут в ночь на 2 апреля в Охотском море в 300 км южнее Магадана. На его борту были 132 человека, из них 62 человека погибли, семеро пропали без вести, 63 рыбака были спасены.

По данным следствия, непосредственной причиной крушения траулера "Дальний Восток" явилось возникновение крена судна на левый борт в результате подъема трала с большим уловом (приблизительно 130 тонн), однако дальнейшее затопление судна произошло в силу совокупности причин, наиболее значимой из которых являлось непригодное состояние траулера.

По версии следствия, гендиректор ООО "Магеллан" Егор Гащенко переоборудовал судно в порту Пусан Республики Корея, чтобы значительно увеличить возможности траулера по ежесуточной переработке рыбы (со 140 тонн до более 200 тонн), для чего часть элементов конструкции судна, обеспечивающих его устойчивость, была попросту удалена. К тому же судно при почти пустых баках было заполнено рыбой на 1400 тонн, что также ухудшило свойства корабля балансировать, сообщили в СКР.

А.Васин и А.Кудрицкий, по данным следствия, получали данные от капитана корабля о выловленной рыбе и знали о превышении массы допустимого груза, однако не запретили дальнейшего плавания судна. В свою очередь Н.Харченко еще накануне выхода судна в плавание, получил от своего подчиненного сведения об отсутствии документации о системе управления безопасностью, без которой выход судна в море запрещен, но выдал временное свидетельство по безопасности на полгода. Проверявший судно вместе с пограничниками уже в открытом море А.Никодименко знал о превышении допустимого количества людей на траулере и отсутствии достаточного количества спасательных средств, но, по данным СКР, за взятку в $500 разрешил дальнейшее плавание.

В рамках расследования дела было арестовано имущество и счета компании "Магеллан" на сумму более 13 млн руб., а также судно "Андромеда". Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых в сумме более 15 млн руб.

В отдельное производство выделено дело в отношении Е.Гащенко, которому заочно предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта (ст. 263 УК РФ), он также был объявлен в международный розыск.