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Хорошавин пожаловался, что ему тяжело было при перелете восемь часов сидеть в наручниках
ТАСС

Хорошавин пожаловался, что ему тяжело было при перелете восемь часов сидеть в наручниках

Экс-губернатор не имеет жалоб на содержание в СИЗО Южно-Сахалинска

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин не имеет жалоб на содержание в СИЗО Южно-Сахалинска, сообщил ТАСС председатель общественной наблюдательной комиссии Сахалинской области по содействию лицам, находящимся в местах лишения свободы, и защите их прав Юрий Сироткин.

"Я посетил Хорошавина накануне. Он был в прогулочном дворике. Александр Вадимович хорошо выглядит, бодр, активно занимается спортом. Жалоб на условия содержания у него нет", - сказал Сироткин, уточнив, что Хорошавин содержится в одиночной камере.

По его словам, экс-губернатор пожаловался, что ему тяжело было при перелете восемь часов сидеть в наручниках. Сироткин сообщил, что он также встретился с бывшим заместителем председателя правительства Сахалинской области Сергеем Карепкиным. Тот также содержится в одиночной камере и жалоб на содержание не имеет.

"Андрей Икрамов (бывший помощник Хорошавина) работал с адвокатом, и не стал отвлекать их. Экс-министр сельского хозяйства Николай Борисов на Сахалин не этапирован", - отметил Сироткин. Он сообщил, что планирует на следующей неделе посетить Хорошавина и его подчиненных.

Ранее сообщалось, что городской суд Южно-Сахалинска 20 февраля начнет предварительные слушания по делу Хорошавина и ряда его подчиненных, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере. Предварительное слушание будет проходить в формате закрытого судебного заседания. Четырнадцатого февраля Хорошавина этапировали из Москвы на Сахалин для участия в судебных заседаниях.

 

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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 17:07
ОФИГЕТЬ..... А в "Столыпинский Вагон" попадет, где: В пути не кормят, дают только кипяток, лучше не есть и иметь свою пустую бутылочку, так как в туалет выводят крайне редко......, - он что, вообще помрет?
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−1
TROL
Написано сегодня, в 17:24 Отредактированно сегодня, в 17:24
senchick, а я думаю зачем это меню так разнообразили...
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+11
senchick
Написано сегодня, в 18:13
TROL, Это и так дают, - просто "поварешка" не умеет готовить как правило...
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0
angel1100
Написано сегодня, в 20:05
senchick, Вы как я почитаю, в этом вагончике уже ездили?? не померли. же. так и он не помрет.
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+1
Еще 2 комментария
Stage
Написано сегодня, в 17:17
Ага, опаснейший преступник, надо держать в кандалах его.
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+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 17:51
ну правильно,вдруг бы вылез по пути,над Сибирью,да в первой же деревушке взял бы взятку...
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+3
KAK_TO_TAK
Написано сегодня, в 17:56
"ему тяжело было при перелете восемь часов сидеть в наручниках". Бедненький Александр Вадимович, тебя сейчас весь Сахалин пожалеет
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+2
Hana
Написано сегодня, в 18:25
Интересно сколько будет идти суд? Но видимо оправдательного решения не будет 200%.
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0
KsuKsu
Написано сегодня, в 19:15
8 часов в наручниках, прям не взяточник, а маньяк -убийца ...
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 19:25
Неоправданная жестокость.
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+5
Online
Crysis Online
Написано сегодня, в 19:34
"Александр Вадимович хорошо выглядит, бодр, забыли добавить - весел, как никогда
активно занимается спортом.", а так прям репортаж из санатория
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0
Ярославчик
Написано сегодня, в 19:37
Вдохнул сахалинского воздуха, такого родного.
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+3
babaj
Написано сегодня, в 20:13
Занятия по системам знаменитых заключенных Пола Уейда и Чальза Бронсона делают любого додика машиной смерти в течении года.))) Говорят,что Бронсон мог разбить голым кулаком пуленепробиваемое стекло,например.
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0
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