Хорошавин пожаловался, что ему тяжело было при перелете восемь часов сидеть в наручниках

ТАСС

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин не имеет жалоб на содержание в СИЗО Южно-Сахалинска, сообщил ТАСС председатель общественной наблюдательной комиссии Сахалинской области по содействию лицам, находящимся в местах лишения свободы, и защите их прав Юрий Сироткин.

"Я посетил Хорошавина накануне. Он был в прогулочном дворике. Александр Вадимович хорошо выглядит, бодр, активно занимается спортом. Жалоб на условия содержания у него нет", - сказал Сироткин, уточнив, что Хорошавин содержится в одиночной камере.

По его словам, экс-губернатор пожаловался, что ему тяжело было при перелете восемь часов сидеть в наручниках. Сироткин сообщил, что он также встретился с бывшим заместителем председателя правительства Сахалинской области Сергеем Карепкиным. Тот также содержится в одиночной камере и жалоб на содержание не имеет.

"Андрей Икрамов (бывший помощник Хорошавина) работал с адвокатом, и не стал отвлекать их. Экс-министр сельского хозяйства Николай Борисов на Сахалин не этапирован", - отметил Сироткин. Он сообщил, что планирует на следующей неделе посетить Хорошавина и его подчиненных.