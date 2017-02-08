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За продажу одеколонов и лосьонов будут судить нескольких сахалинских предпринимателей

За продажу одеколонов и лосьонов будут судить нескольких сахалинских предпринимателей

С реализации сняли более 2 литров непищевой спиртосодержащей продукции

Владельцы нескольких сахалинских магазинов пойдут под суд за продажу спиртосодержащей непищевой продукции – лосьонов, одеколонов, парфюмерных композиций, свободная реализация которой с 27 января 2017 ограничена на 60 суток. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. 

В ходе специальных проверок специалисты Роспотребнадзора выяснили, что в Поронайске в магазине  «Эпос-2» продали минимум 19 бутылочек, объемом 1,757 литра  различных одеколонов.

В пгт. Смирных в магазине «Березка» покупателям продали 12 флаконов одеколона «Тройной».  Материалы проверок переданы для рассмотрения мировым судьям Поронайского и Смирныховского районов.

Всего во время 5 проверок на 4 объектах торговли установлены нарушения. Общий объем выявленной спиртосодержащей непищевой продукции составил 50,45 литров. Снято с реализации 2,753 литра. Составлено 2 протокола по статье 14.2 КоАП РФ.

Напоминаем, что приобретать алкогольную продукцию рекомендуется строго в стационарных предприятиях торговли. Приобретение алкогольной продукции «с рук», через сеть Интернет, алкогольной продукции неизвестного происхождения, суррогата алкоголя может быть опасно для здоровья.

О фактах продажи спиртосодержащей непищевой продукции просим сообщать по телефону «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Сахалинской области: 495-282.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:18 +1
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Комментарии
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 13:28
Вот чего-то я не поняла...Эта продукция продавалась в продуктовом магазине или в магазине бытовой химии?
Если это бытовая химия на каком основании будут судить? Им по виду деятельности разрешено продавать лосьоны и одеколоны. Или у них нет сопроводительных документов к этому товару?
«О производстве и обороте спиртосодержащих лекарственных средств и парфюмерно — косметической продукции (средств)» В соответсвии с ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 5) спиртосодержащая непищевая продукция — непищевая продукция (в том числе денатурированная спиртосодержащая продукция, спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция, любые растворы, эмульсии, суспензии), произведенная с использованием этилового спирта, иной спиртосодержащей продукции или спиртосодержащих отходов производства этилового спирта, с содержанием этилового спирта более 1,5 процента объема готовой продукции; Лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением: розничной продажи спиртосодержащей продукции.
Из этого следует, что никаких ограничений и запретов на продажу законодательством не установлено.
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+7
Online
Маргарита Online
Написано сегодня, в 13:48
Натали))), "свободная реализация которой с 27 января 2017 ограничена на 60 суток" - я так поняла, что во всех магазинах вообще запрещена продажа.
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0
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 13:50
Маргарита, может быть...Только вот эти простои, законодатели оплатить не хотят? Налоги ведь не отменяют ввиду каких-либо санкций.
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0
Online
legkiy Online
Написано сегодня, в 15:42
тогда надо закрывать все литуали там этого добра прям полки ломятся
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