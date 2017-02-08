За продажу одеколонов и лосьонов будут судить нескольких сахалинских предпринимателей

С реализации сняли более 2 литров непищевой спиртосодержащей продукции

Владельцы нескольких сахалинских магазинов пойдут под суд за продажу спиртосодержащей непищевой продукции – лосьонов, одеколонов, парфюмерных композиций, свободная реализация которой с 27 января 2017 ограничена на 60 суток. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ходе специальных проверок специалисты Роспотребнадзора выяснили, что в Поронайске в магазине «Эпос-2» продали минимум 19 бутылочек, объемом 1,757 литра различных одеколонов.

В пгт. Смирных в магазине «Березка» покупателям продали 12 флаконов одеколона «Тройной». Материалы проверок переданы для рассмотрения мировым судьям Поронайского и Смирныховского районов.

Всего во время 5 проверок на 4 объектах торговли установлены нарушения. Общий объем выявленной спиртосодержащей непищевой продукции составил 50,45 литров. Снято с реализации 2,753 литра. Составлено 2 протокола по статье 14.2 КоАП РФ.

Напоминаем, что приобретать алкогольную продукцию рекомендуется строго в стационарных предприятиях торговли. Приобретение алкогольной продукции «с рук», через сеть Интернет, алкогольной продукции неизвестного происхождения, суррогата алкоголя может быть опасно для здоровья.

О фактах продажи спиртосодержащей непищевой продукции просим сообщать по телефону «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Сахалинской области: 495-282.