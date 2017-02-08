За продажу одеколонов и лосьонов будут судить нескольких сахалинских предпринимателей
С реализации сняли более 2 литров непищевой спиртосодержащей продукции
Владельцы нескольких сахалинских магазинов пойдут под суд за продажу спиртосодержащей непищевой продукции – лосьонов, одеколонов, парфюмерных композиций, свободная реализация которой с 27 января 2017 ограничена на 60 суток. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В ходе специальных проверок специалисты Роспотребнадзора выяснили, что в Поронайске в магазине «Эпос-2» продали минимум 19 бутылочек, объемом 1,757 литра различных одеколонов.
В пгт. Смирных в магазине «Березка» покупателям продали 12 флаконов одеколона «Тройной». Материалы проверок переданы для рассмотрения мировым судьям Поронайского и Смирныховского районов.
Всего во время 5 проверок на 4 объектах торговли установлены нарушения. Общий объем выявленной спиртосодержащей непищевой продукции составил 50,45 литров. Снято с реализации 2,753 литра. Составлено 2 протокола по статье 14.2 КоАП РФ.
Напоминаем, что приобретать алкогольную продукцию рекомендуется строго в стационарных предприятиях торговли. Приобретение алкогольной продукции «с рук», через сеть Интернет, алкогольной продукции неизвестного происхождения, суррогата алкоголя может быть опасно для здоровья.
О фактах продажи спиртосодержащей непищевой продукции просим сообщать по телефону «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Сахалинской области: 495-282.
Если это бытовая химия на каком основании будут судить? Им по виду деятельности разрешено продавать лосьоны и одеколоны. Или у них нет сопроводительных документов к этому товару?
«О производстве и обороте спиртосодержащих лекарственных средств и парфюмерно — косметической продукции (средств)» В соответсвии с ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 5) спиртосодержащая непищевая продукция — непищевая продукция (в том числе денатурированная спиртосодержащая продукция, спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция, любые растворы, эмульсии, суспензии), произведенная с использованием этилового спирта, иной спиртосодержащей продукции или спиртосодержащих отходов производства этилового спирта, с содержанием этилового спирта более 1,5 процента объема готовой продукции; Лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением: розничной продажи спиртосодержащей продукции.
Из этого следует, что никаких ограничений и запретов на продажу законодательством не установлено.