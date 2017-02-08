Многомиллионные долги за электричество накопили предприятия трех районов Сахалина

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Невыплаты ставят под угрозу своевременные расчеты энергетиков с транспортными и топливными компаниями

На 1 февраля 2017 года в Сахалинской области просроченная задолженность предприятий ЖКХ за потребленную электроэнергию составляла 31,7 миллионов рублей. Наиболее остро вопросы неплатежей стоят в Долинском, Углегорском и Макаровском районах.

Среди крупнейших должников:

- МУП ШахтерскКомСервис – 11,6 млн рублей;

- ООО «Водоканал-2» г. Долинска – 3,4 млн рублей;

- МУП «Теплоснабжающая компания» МО ГО «Долинский» - 2,1 млн рублей;

- ООО «Водоканал» г. Макарова – 1,4 млн рублей.

Еще одна острая нерешенная проблема в вопросе задолженности предприятий ЖКХ, – долги, накопленные предприятиями, ушедшими с коммунального рынка Сахалинской области. Общая сумма их долга на данный момент превышает 55 млн рублей. Из них 25 млн рублей – задолженность ООО «Сахалинский водоканал», которое до апреля 2016г. оказывало жителям и предприятиям г. Южно-Сахалинска услуги по водоснабжению. В настоящее время его функции переданы МУП «Городской Водоканал», с которым заключен новый договор.

Многомиллионные неплатежи затрудняют выполнение ремонтных программ ПАО «Сахалинэнерго», ставят под угрозу своевременные расчеты энергетиков с транспортными и топливными компаниями, подрядными организациями, угрожают стабильному и безаварийному прохождению осенне-зимнего периода.

Источник: ПАО "Сахалинэнерго"