РИА Новости
В Южно-Сахалинске стартует суд по делу Хорошавина
Предварительное слушание будет закрытым
В Южно-Сахалинске начинается процесс по делу экс-губернатора области Александра Хорошавина. Вместе с ним на скамье подсудимых ждать приговора будут его бывший советник Андрей Икрамов, бывший заместитель председателя правительства Сергей Карепкин и экс-министр сельского хозяйства региона Николай Борисов.
Предварительное слушание назначено на 20 февраля. Оно начнется в 10.00 часов и будет проходить в формате закрытого судебного заседания в соответствии с ч.1 ст.234 УПК РФ.
Напомним, что бывший глава региона и его подчиненные обвиняются в получении взяток на сумму более 500 млн рублей.
8 февраля, в 09:07, 33 6009 7
3 февраля, в 08:38, 8 977 3
20 января, в 10:12, 46 6235 6
12 января, в 16:30, 28 4047 2
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Комментарии
Reader
Написано сегодня, в 16:19
А его провезут на Ленина - пуркаева на стелу взглянуть?
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+1
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 19:31
Reader, Нет. Она пятнами покрылась - болеет.
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0
EBIN
Написано сегодня, в 16:45
На следующих выборах буду голосовать за Хорошавина.
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Добрый человек
Написано сегодня, в 16:50
Александр Вадимович конечно виноват....но он....не виноват!
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+1
serega81
Написано сегодня, в 17:34
Да уж всем ясно что посадют,даже просто для показухи- слишком громким было дело.Удачи Саша!!!!
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Ярославчик
Написано сегодня, в 17:55
Суд тоже будет два года рассматривать дело Хорошавина и Ко?
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Online
KAK_TO_TAK Online
Написано сегодня, в 20:04
скорей бы
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