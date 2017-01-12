В Южно-Сахалинске стартует суд по делу Хорошавина

РИА Новости

В Южно-Сахалинске начинается процесс по делу экс-губернатора области Александра Хорошавина. Вместе с ним на скамье подсудимых ждать приговора будут его бывший советник Андрей Икрамов, бывший заместитель председателя правительства Сергей Карепкин и экс-министр сельского хозяйства региона Николай Борисов.

Предварительное слушание назначено на 20 февраля. Оно начнется в 10.00 часов и будет проходить в формате закрытого судебного заседания в соответствии с ч.1 ст.234 УПК РФ.

Напомним, что бывший глава региона и его подчиненные обвиняются в получении взяток на сумму более 500 млн рублей.