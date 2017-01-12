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В Южно-Сахалинске стартует суд по делу Хорошавина
РИА Новости

В Южно-Сахалинске стартует суд по делу Хорошавина

Предварительное слушание будет закрытым

В Южно-Сахалинске начинается процесс по делу экс-губернатора области Александра Хорошавина. Вместе с ним на скамье подсудимых ждать приговора будут его бывший советник Андрей Икрамов, бывший заместитель председателя правительства Сергей Карепкин и экс-министр сельского хозяйства региона Николай Борисов.

Предварительное слушание назначено на 20 февраля. Оно начнется в 10.00 часов и будет проходить в формате закрытого судебного заседания в соответствии с ч.1 ст.234 УПК РФ.

Напомним, что бывший глава региона и его подчиненные обвиняются в получении взяток на сумму более 500 млн рублей. 

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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:12 +1
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Комментарии
Reader
Написано сегодня, в 16:19
А его провезут на Ленина - пуркаева на стелу взглянуть?
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+1
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 19:31
Reader, Нет. Она пятнами покрылась - болеет.
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0
EBIN
Написано сегодня, в 16:45
На следующих выборах буду голосовать за Хорошавина.
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+1
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:50
Александр Вадимович конечно виноват....но он....не виноват!
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+1
serega81
Написано сегодня, в 17:34
Да уж всем ясно что посадют,даже просто для показухи- слишком громким было дело.Удачи Саша!!!!
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+1
Ярославчик
Написано сегодня, в 17:55
Суд тоже будет два года рассматривать дело Хорошавина и Ко?
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+1
Online
KAK_TO_TAK Online
Написано сегодня, в 20:04
скорей бы
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+1
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