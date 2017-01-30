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За неуплату штрафа холмчанка заплатила втройне

За неуплату штрафа холмчанка заплатила втройне

Приставы нашли женщину в суде, куда она пришла по личным делам

Нежелание сахалинки вовремя оплатить штраф обернулось для нее административной ответственностью с увеличением суммы задолженности.

В отделе судебных приставов по Холмскому району было возбуждено исполнительное производство в отношении местной жительницы о взыскании административного штрафа  за нарушение сроков предоставления расчета по страховым взносам в соответствующие органы.

Зная о последствиях неуплаты долга, женщина избегала контакта с судебными приставами, задолженность не гасила.

Проверив имущественное положение сахалинки, служитель закона установил у неё наличие денег на банковских счетах и вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в кредитной организации. Благодаря электронному документообороту между банком и службой судебных приставов сумма долга была принудительно списана со счета, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Женщину должны были привлечь к административной ответственности. Но судебным приставам не удавалось установить местонахождение должницы. Неожиданно во время прохождения пропускного режима в мировом суде Холмского района судебный пристав по ОУПДС, проверяя документы посетителей, выявил неплательщицу, которая явилась в суд по личным делам.

После подтверждения её личности женщину принудительно доставили в отдел судебных приставов, где за неуплату административного штрафа в срок представитель закона составил протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. По результатам рассмотрения данного материала, суд назначил безответственной гражданке наказание в виде штрафа в тройне превышающего сумму изначального долга.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно и добровольно исполнять требования исполнительных документов во избежание применения мер принудительного характера.

Источник: пресс-служба УФССП России по Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:47 +2
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Комментарии
VULKAN
Написано сегодня, в 09:55
Что, что, а это они могут.... Без всяких свидетелей....
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+4
Paiste
Написано сегодня, в 10:30
Пипец . Служитель закона. К сожалению .
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:32
На ловца и зверь бежит.))
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−1
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 16:26
Скупой платит дважды!
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+1
laskotka
Написано сегодня, в 17:58
а должница думала, что "просклизнёт" между струйками....ан нет....приставы-молодцы бдят!
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