В ПСК «Сахалин» выявлено финансовых нарушений на сумму более 100 миллионов рублей

Правоохранительные органы Сахалинской области заинтересовались деятельностью экс-директора ПСК «Сахалин» Павла Губенко. В 2015 и 2016 годах, занимая эту должность, он допустил десятки финансовых нарушений.

По результатам проверки клуба, которая проводилась в прошлом году, выяснилось, что руководитель совмещал должность спортивного директора волейбольной команды без заключенного договора с работодателем. Общая сумма нарушения составила больше 4 млн. рублей. Также Павел Губенко начислял себе премии, которые также оформлялись с нарушениями. Тем не менее, сумма выписанных самому себе премий превысила 3,5 млн. рублей.

Более чем на 6 млн. рублей не смогло отчитаться руководство клуба, который возглавлял Павел Губенко, за проведенные сборы. Такое нарушение на Сахалине вообще фиксируется впервые.

Был в этой руководящей схеме еще один персонаж – президент клуба Эдуард Сандлер. Он неоднократно выступал в этом качестве в СМИ, заявлял о принимаемых им решениях, как руководителя клуба и т.д. Скорее всего, большая часть из этого является правдой, кроме того, что такой должности как президент в клубе никогда не было. Это плод воображения самого Эдуарда Сандлера, поддержанный средствами массовой информации. Сандлер был всего лишь главным тренером баскетбольной команды и получал ежемесячно заработную плату от 1 до 3 миллионов рублей. Его коллеги по тренерскому цеху из других сахалинских профессиональных команд зарабатывали в разы меньше. И даже несмотря на то, что некоторые решения принимал Сандлер, ответственность за них и финансовые нарушения будет нести Павел Губенко, т.к. именно он подписывал все эти сомнительные документы.

Напомним, что Эдуард Сандлер сейчас отбывает срок за мошенничество. Дело старое, связано с его темными делишками в баскетбольном клубе «Спартак-Приморье».

Неприкрытая любовь к баскетболу Эдуарда Сандлера выражалась в привилегированных правах, которыми пользовалась, причем, не совсем законно, только баскетбольная команда. Например, проверкой областного минфина было зафиксировано неправомерное расходование средств по оплате за проживание баскетбольной команды в номерах категории «Люкс» и приобретении авиабилетов «бизнес-класса», что в принципе делать запрещено. Суммы измеряются в миллионах рублей.

Стоит сказать, что «команда эффективных менеджеров во главе с Сандлером», собранная в Приморье, обезопасила себя и с документальной точки зрения, предусмотрев почти во всех своих трудовых договорах, так называемые, «золотые парашюты». Другими словами, за счет бюджета Сахалинской области они предусмотрели себе выходное пособие при увольнении по инициативе клуба или по соглашению сторон в размерах от 5 до 10 млн. рублей.

Финансовые нарушения зафиксированы даже в отношении бывшего пресс-атташе клуба Марианны Симоненко, переплаты которой составили больше 1 млн. рублей. Она также приехала на остров развивать профессиональный спорт с Приморского края.

Уже больше месяца результатами проверки министерства финансов Сахалинской области занимаются правоохранительные органы. Остается дождаться от них завершения следствия и передачи документов в суд.

Текст пресс-службы ПСК "Сахалин"