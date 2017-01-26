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Шесть тонн просроченной сахалинской кукумарии уничтожат во Владивостоке

Шесть тонн просроченной сахалинской кукумарии уничтожат во Владивостоке

Срок годности морепродукта - всего 3 месяца, и он истёк 21 декабря прошлого года

Полиция Владивостока осмотрела один из складов холодильного хранения, расположенный неподалёку от Владивостокского морского рыбного порта. Поводом для проверки, в которыой участвовали и инспекторы Россельхознадзора, послужила информация о том, что на этом складе может находиться опасная пищевая продукция, реализация которой может стать причиной массовых отравлений и заболеваний населения.

В ходе осмотра холодильного склада полицейскими и инспекторами Россельхознадзора обнаружено 5,9 тонны мороженой кукумарии, принадлежащей сахалинскому предприятию, срок годности которой составляет всего 3 месяца и истёк 21 декабря прошлого года.

Причём в ходе административного разбирательства от представителя компании-нарушителя поступило ходатайство об освобождении от административной ответственности в связи с малозначительностью правонарушения. По мнению инспекторов Россельхознадзора, это свидетельствует о недопонимании руководством компании того, какую угрозу здоровью потребителей могла нести просроченная продукция в случае её поступления в свободную реализацию.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, сейчас в отношении сахалинского предприятия вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. От партии кукумарии отобраны пробы и направлены на исследования в Приморскую межобластную ветеринарную лабораторию Россельхознадзора. По результатам исследований будет принято решение о дальнейшей судьбе просроченной морепродукции – утилизация либо уничтожение.

По информации инспекторов Россельхознадзора, кукумария традиционно пользуется популярностью у дальневосточников.  Кукумарию добавляют в салаты, горячие и холодные закуски, подают как самостоятельное блюдо. Причём, на Дальнем Востоке очень много промышленных предприятий, выпускающих широкий ассортимент готовых салатов, в которых используется этот питательный и полезный для здоровья морепродукт.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:32 +1
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Комментарии
Online
Зайчег Online
Написано сегодня, в 12:06
Фю,ну и гадость эта ваша кукумария.
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+2
багз-банни
Написано сегодня, в 13:19
Ни себе,ни людям!Зачем столько добывать?
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