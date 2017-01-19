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Руководство корсаковского торгового порта оштрафовали за увольнение сотрудников
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Руководство корсаковского торгового порта оштрафовали за увольнение сотрудников

Двух работников восстановили в должности

По результатам рассмотрения Государственной инспекцией по труду Сахалинской области дел об административных правонарушениях, возбужденных Сахалинским транспортным прокурором в отношении Корсаковского морского торгового порта и его руководителя, последние привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (нарушение трудового законодательства).

Порт оштрафовали на 30 000 рублей, руководителя – на 2000 рублей. Постановления в законную силу не вступили, так как не истек срок их обжалования.

Как сообщают в Сахалинской транспортной прокуратуре, основанием послужило незаконное увольнение двух работников общества, из-за истечения срока действия срочных трудовых договоров. При этом работодатель не учел, что трудовые обязанности работников и условия их выполнения не носили срочного характера, к тому же договоры неоднократно продлевались и считаются заключенными на неопределенный срок.

Незаконно уволенные сотрудники АО «Корсаковский морской торговый порт» восстановлены в должности решениями Корсаковского городского суда по исковым заявлениям Сахалинского транспортного прокурора.

Определениями Сахалинского областного суда указанные решения оставлены без изменения и исполнены Обществом.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:16 0
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