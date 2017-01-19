Бывший директор невельского ДРСУ осужден за растрату

Невельский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора МУП «Невельское дорожное ремонтно-строительное управление» Ан Ен Ги. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, суд установил, что, в нарушение федерального законодательства, Ан Ен Ги одновременно являлся и директором муниципального предприятия, и учредителем двух строительных организаций.

Исполняя обязанности директора муниципального унитарного предприятия, он по договору аренды взял у подконтрольной ему организации автогрейдер для расчистки дорог по цене, превышающей среднерыночную. Кроме того, будучи учредителем ООО «Прогресс», Ан Ен Ги не затребовал оплаты в пользу МУП «НДРСУ» за выполнение по договору работ по уборке новогодней ели. Тем самым муниципальному унитарному предприятию «Невельское дорожно-ремонтное строительное управление» причинен ущерб на сумму более 250 тысяч рублей.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя о мере наказания, принимая во внимание активное способствование расследованию преступления, приговорил бывшего директора указанного предприятия к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.