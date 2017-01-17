Бывший директор коммунального предприятия в Углегорске помог фирме дочери незаконно заработать

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Следственным отделом по Углегорску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщают в областном следкоме, установлено, что с марта по май 2016 года подозреваемый, являясь директором МУП «ЖКХ УГП», решил улучшить финансовое состояние ООО «Теплострой». Там ранее он занимал должность директора, а затем учредителем и директором стала его родная дочь.

Подозреваемый организовал заключение договора между субподрядчиком по капитальному ремонту участка водопровода по улице Гужева в Углегорске - ООО «Спецстрой-Сахалин» и ООО «Теплострой». Согласно документу, ООО «Теплострой» обязано было выполнить работу по дезинфекции водопровода.

ООО «Теплострой» не могло выполнить этот договор подряда, о чем бывший директор МУП «ЖКХ УГП» знал, поэтому дал указание своим подчинённым, чтобы работу по дезинфекции выполнили они сами.

В мае работы по договору подряда были выполнены в полном объеме, о чем составлен акт, подписанный фирмами «Теплострой» и «Спецстрой-Сахалин». Платежным поручением денежные средства в сумме 380 тысяч рублей перечислены ООО «Спецстрой-Сахалин» на расчетный счет ООО «Теплострой», хотя фактически всю работу провели сотрудники МУП «ЖКХ УГП».

Таким образом, подозреваемый получил выгоду имущественного характера для своей дочери, являющейся учредителем и директором ООО «Теплострой».

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.