новости
новости
Регистрация
Бывший директор коммунального предприятия в Углегорске помог фирме дочери незаконно заработать
postmanwm.ru

Бывший директор коммунального предприятия в Углегорске помог фирме дочери незаконно заработать

За невыполненные работы организация получила 380 тысяч рублей

Следственным отделом по Углегорску СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как сообщают в областном следкоме, установлено, что с марта по май 2016 года подозреваемый, являясь директором МУП «ЖКХ УГП», решил улучшить финансовое состояние ООО «Теплострой».  Там ранее он занимал должность директора, а затем учредителем и директором стала его родная дочь.

Подозреваемый организовал заключение договора между субподрядчиком по капитальному ремонту участка водопровода по улице Гужева в Углегорске -  ООО «Спецстрой-Сахалин» и ООО «Теплострой». Согласно документу, ООО «Теплострой» обязано было выполнить работу по дезинфекции водопровода.  

ООО «Теплострой» не могло выполнить этот договор подряда, о чем бывший директор МУП «ЖКХ УГП» знал, поэтому дал указание своим подчинённым, чтобы работу по дезинфекции выполнили они сами.

В мае работы по договору подряда были выполнены в полном объеме, о чем составлен акт, подписанный фирмами «Теплострой» и «Спецстрой-Сахалин». Платежным поручением денежные средства в сумме 380 тысяч рублей перечислены ООО «Спецстрой-Сахалин» на расчетный счет ООО «Теплострой», хотя фактически всю работу провели сотрудники МУП «ЖКХ УГП».

Таким образом, подозреваемый получил выгоду имущественного характера для своей дочери, являющейся учредителем и директором ООО «Теплострой».

 По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:46 +1
Другие статьи по темам
Место
Углегорск
Прочее
следственный комитетуголовное дело
Популярное на ASTV
Наездника на внедорожнике не первый день видят в Южно-Сахалинске
Наездника на внедорожнике не первый день видят в Южно-Сахалинске
Очередная авария произошла возле Сити-Молла
Очередная авария произошла возле Сити-Молла
Шашлычка сгорела в Анивском районе
Шашлычка сгорела в Анивском районе
Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске
Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 18:54
Надеюсь доведут дело до суда.Чтоб не повадно было остальным.
Ответить
+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 18:59
фамилии мне на стол.
Ответить
+1
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 19:07
Теперь дочь родная будет помогать ему компашками,кириешками!
Ответить
+3
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
"Квадрат" жилья на Сахалине оценили в 55 735 рублей
"Квадрат" жилья на Сахалине оценили в 55 735 рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru