Руководство корсаковской компании не доплатило в бюджет 18 млн рублей

Следственным отделом Корсакова возбуждено уголовное дело по факту уклонения ООО «Грин-Коаст» от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ) . Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР области.

Astv.ru писало о деятельности организации, но по другому поводу. Грин-Коаст занималось обращением с отходами нефтедобычи и эта деятельность вызывала нарекания. Позднее стало известно, что компания лишилась подрядов.

И вот выясняется что с января 2012 года по декабрь 2013 года руководство ООО «Грин-Коаст» вносило в налоговую декларацию заведомо ложные сведения. Тем самым компания уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме более 18 миллионов рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, на предприятии изъяты учредительные, организационно-распорядительные и бухгалтерские документы.