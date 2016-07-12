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Руководство корсаковской компании не доплатило в бюджет 18 млн рублей

Руководство корсаковской компании не доплатило в бюджет 18 млн рублей

ООО "Грин-Коаст" занималось обращением с отходами нефтедобычи

Следственным отделом Корсакова возбуждено уголовное дело по факту уклонения ООО «Грин-Коаст» от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ) . Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР области.

Astv.ru писало о деятельности организации, но по другому поводу. Грин-Коаст занималось обращением с отходами нефтедобычи и эта деятельность вызывала нарекания. Позднее стало известно, что компания лишилась подрядов.

И вот выясняется что с января 2012 года по декабрь 2013 года руководство ООО «Грин-Коаст» вносило в налоговую декларацию заведомо ложные сведения. Тем самым компания уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме более 18 миллионов рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, на предприятии изъяты учредительные, организационно-распорядительные и бухгалтерские документы. 

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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:19 +2
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Комментарии
TROL
Написано сегодня, в 15:22
Неужели...
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+1
Bokassa
Написано сегодня, в 16:04
негодяяяяииии!!!!!!!!!! как посмели!!!! красть у государства может только само государство!!!
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