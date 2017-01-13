Более миллиона рублей получит сахалинка, которой медики удалили здоровую почку

Женщине назначили операцию, в которой не было необходимости

Сахалинская областная больница выплатит 1,3 млн рублей пациентке которой удалили здоровую почку. Такое решение оставил в силе областной суд. Женщина в своем иске указала, что пострадал в результате врачебной ошибки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что решение о первичном оперативном вмешательстве принято врачами без достаточных оснований. В результате этой операции была повреждена правая почка, что потребовало срочного удаления здорового органа.

Суд первой инстанции пришел к выводу о причинении женщине действиями врачей тяжкого вреда здоровью и взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 1 300 000 рублей.

Больница обжаловала его в Сахалинский областной суд.

Суд апелляционной инстанции Сахалинского областного суда, рассматривая апелляционную жалобу ответчика согласился с правильностью решения суда и оставил его без изменения.