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Более миллиона рублей получит сахалинка, которой медики удалили здоровую почку

Более миллиона рублей получит сахалинка, которой медики удалили здоровую почку

Женщине назначили операцию, в которой не было необходимости

Сахалинская областная больница выплатит 1,3 млн рублей пациентке которой удалили здоровую почку. Такое решение оставил в силе областной суд. Женщина в своем иске указала, что пострадал в результате врачебной ошибки.  Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что решение о первичном оперативном вмешательстве принято врачами без достаточных оснований. В результате этой операции была повреждена правая почка, что потребовало срочного удаления здорового органа.

Суд первой инстанции пришел к выводу о причинении женщине действиями врачей тяжкого вреда здоровью и взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 1 300 000 рублей.

Больница обжаловала его в Сахалинский областной суд.

Суд апелляционной инстанции Сахалинского областного суда, рассматривая апелляционную жалобу ответчика согласился с правильностью решения суда и оставил его без изменения.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:58 +3
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Комментарии
Забанен администрацией
Написано вчера, в 17:08
Лучшеб мозК себе удалили!
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+9
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано вчера, в 18:52
Забанен администрацией, Там мозга нет. Там памяти то на 4 кГ.
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+4
Русалка Обыкновенная
Написано вчера, в 17:11
"Больница обжаловала"... Не прокатило!
Тот редкий случай, когда пациент выиграл суд.
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+14
андрей
Написано вчера, в 17:15
страшное дело господа
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+1
Online
MIG_85 Online
Написано вчера, в 17:25
Огонь. 1,3 ляма за почку. Мне кажется, что даже на чёрном рынке почки дороже стоят.
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+15
serega
Написано вчера, в 17:54
MIG_85, Скорее всего так и есть!
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+2
Online
marrozz Online
Написано вчера, в 17:59 Отредактированно вчера, в 18:00
MIG_85, около 20000 $
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+3
Online
MIG_85 Online
Написано вчера, в 18:02
marrozz, это стоимость на чёрном рынке??? Если да, то откуда такая информация? (без притензий, просто интересно).
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+1
Еще 2 комментария
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано вчера, в 18:51
Надо с доской почета, сделать доску позора. Страна должна знать своих"героев"!
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+7
Shubaduba
Написано вчера, в 19:05
Слов нет.Сделали человека инвалидом,еще и обжалуют...А сколько тех,кто в суды не обращался либо вообще уже ничего не сможет рассказать по вине этих мясников.
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+2
Online
Татьяна19782005 Online
Написано сегодня, в 00:35
Shubaduba, А что здесь такого, у человека две почки. Одну удалили, вторая осталась. Авось прокатит и хозяйка почки не заметить её пропажи. А получилось иначе. И зачем ей такая смешная сумма, ей не хватит покрыть расходы на пожизненные медикаменты. А инвалидность ей ни кто не даст, отсутствие почки не является инвалидностью. И вот как жить человеку с такой большой проблемой. Это ограничить себя во всем, ведь одна почка работает теперь за две. Не мне конечно судить, но таких хирургов нужно уволить без возвратно. А то в следующий раз не известно что еще вырежут.
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0
Добрый человек
Написано вчера, в 20:22
хочу пожелать женщине долгих лет жизни!
А медики...ну да,большая часть не верит в бога,в силу проф.науки...да вот только если не бог,то жизнь рано или поздно наказывает....причём порою жёстче....
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+2
Crysis
Написано вчера, в 21:15 Отредактированно вчера, в 21:16
вот так и доверяйся врачам, хорошо хоть, что почек у человека две
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+2
Veronika1211
Написано вчера, в 21:51
Вот он, профессионализм наших доблестных медиков... От таких новостей мурашки по коже бегают...
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+2
Nato4ka
Написано вчера, в 22:30
Еще совести хватило пытаться обжаловать приговор! Медики привыкли что их ошибки практически не доказуемы. А тут вот такой поворот.
Молодец женщина что довела дело до суда.
Здоровья ей и больше не попадать в руки вот таких медиков.
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+1
besenok
Написано вчера, в 22:51
Я в шоку.Как врачи посмели нарушить клятву Гипократа?
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0
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