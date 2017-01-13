Более миллиона рублей получит сахалинка, которой медики удалили здоровую почку
Женщине назначили операцию, в которой не было необходимости
Сахалинская областная больница выплатит 1,3 млн рублей пациентке которой удалили здоровую почку. Такое решение оставил в силе областной суд. Женщина в своем иске указала, что пострадал в результате врачебной ошибки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что решение о первичном оперативном вмешательстве принято врачами без достаточных оснований. В результате этой операции была повреждена правая почка, что потребовало срочного удаления здорового органа.
Суд первой инстанции пришел к выводу о причинении женщине действиями врачей тяжкого вреда здоровью и взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 1 300 000 рублей.
Больница обжаловала его в Сахалинский областной суд.
Суд апелляционной инстанции Сахалинского областного суда, рассматривая апелляционную жалобу ответчика согласился с правильностью решения суда и оставил его без изменения.
Тот редкий случай, когда пациент выиграл суд.
А медики...ну да,большая часть не верит в бога,в силу проф.науки...да вот только если не бог,то жизнь рано или поздно наказывает....причём порою жёстче....
Молодец женщина что довела дело до суда.
Здоровья ей и больше не попадать в руки вот таких медиков.