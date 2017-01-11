Зампредседателя районного собрания Южно-Курильска стала подозреваемой в уголовном деле о контрабанде

Галина Вышлова - заместитель председателя районного собрания Южно-Курильска является подозреваемой в деле о контрабанде денег. Хотя само дело возбуждено еще в августе 2016 года, Вышловой о ее статусе стало известно только в конце декабря.

Ситуация с Вышловой стала продолжением громкого скандала, который приобрел статус международного. В августе в Южно-Курильске был задержан японец, который в качестве переводчика сопровождал делегацию, прибывшую на Кунашир с Хоккайдо в рамках безвизовых обменов. Тогда на таможне у него обнаружили 4 млн йен (примерно 40 тысяч долларов).

Деньги не были задекларированы, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК, предусматривающей наказание за контрабанду валюты. Одновременно встал вопрос - кто на Кунашире мог передать переводчику такую сумму. И за что?

По данным astv.ru, Галина Вышлова почти сразу заинтересовала следователей. Но известили ее о том, что она проходит в уголовном деле, да еще в статусе подозреваемой, спустя несколько месяцев. В разговоре с корр. astv.ru Галина Вышлова сказала, что не понимает причин такой задержки.

По неофициальным данным, деньги японец получил на покупку в Японии товаров, предназначенных для продажи в одном из магазинов Южно-Курильска. Якобы, эта не вполне легальная схема – когда на территории Курил торгуют ввезенными с Хоккайдо товарами, действовала давно. Таким образом, поступают многие магазины, но стараются, чтобы сумма не попадала под необходимость декларивания на границе. В пользу этой версии говорит и то, что, по данным нашего источника, по делу проходит также бухгалтер, которая вела дела магазина.

В ходе расследования упоминается также одно из муниципальных предприятий. Оно в последнее время получало из бюджета крупные суммы – на ремонт имеющегося транспорта и на строительство здания. По нашим данным, вокруг поста генерального директора сейчас развернулась закулисная борьба, совпавшая с возвращением на Кунашир одиозного депутата от КПРФ Плотникова. Бывшего ЛДПРовца, ныне коммуниста Евгений Плотникова, не раз видели на встречах с нынешним руководством района, где, по нашим данным, он лоббировал собственное назначение. Источники в правоохранительных органах затруднились объяснить, почему именно во время попытки рейдерского захвата муниципального предприятия, были выдвинуты обвинения против Галины Вышловой, которая считалась неофициальным лоббистом интересов нынешнего руководства в районном собрании.

Напомним, что в Южно-Курильске под следствием находится и мэр района Василий Соломко. Его обвиняют в превышении полномочий. Обязанности главы района выполняет Константин Бутаков.