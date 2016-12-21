Экс-губернатор Сахалинской области не смог оспорить изъятие имущества на 1 млрд руб.

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Бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину отказали в рассмотрении кассационной жалобы на нарушение закона при обращении в госсобственность его имущества. Об этом РБК сообщил адвокат семьи экс-чиновника Иван Миронов. По его словам, официальную причину в суде пока не объяснили.



Александр Хорошавин был арестован в марте 2015 года. Его обвиняют по десяти эпизодам: это получение взяток на сумму 522 млн руб. и легализация денежных средств. После возбуждения уголовного дела на счета и имущество Хорошавина и его семьи был наложен арест.



В сентябре 2015 года прокуратура обратилась в Южно-Сахалинский городской суд и попросила передать в госсобственность имущество экс-губернатора на сумму 1,1 млрд руб. Этот иск рассматривался отдельно от уголовного дела. В надзорном ведомстве сочли, что Хорошавин и его близкие родственники владеют недвижимостью, автомобилями, изделиями из драгоценных металлов и другой собственностью, стоимость которой «многократно превышает совокупный доход» семьи экс-губернатора. Генпрокуратура отмечала, что законность происхождения имущества обвиняемый и его близкие не доказали. В мае 2016 года суд удовлетворил иск, в сентябре была отклонена апелляционная жалоба, а в декабре приставы начали изымать имущество: земельные участки, дома, транспортные средства и 539 ювелирных изделий.



Адвокаты бывшего губернатора указывали в жалобе (копия есть в распоряжении РБК), что прокуратура и суд нарушили конституционный принцип, по которому закон не имеет обратной силы. Одним из оснований для изъятия имущества стало то, что Хорошавин, по версии надзорного ведомства, не отчитался перед государством о приобретении автомобилей и недвижимости. Обязанность указывать свои расходы появилась у чиновников с 2013 года — ее ввел закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности». При этом три машины и три квартиры экс-губернатор купил до вступления этого закона в силу и с тех пор ежегодно их декларировал, подчеркивалось в жалобе.



Защита отмечала, что добиваться обращения имущества должностного лица в госсобственность можно, если чиновник потратил сумму, превышающую его официальный доход за последние три года. Но официальный заработок Хорошавина позволял ему приобретать недвижимость и авто. С 1997 по 2009 год Хорошавин и его супруга задекларировали около 23 млн руб. Московские квартиры политика на юго-западе Москвы на момент покупки в 2008–2009 годах стоили 6 млн, 5 млн и 4 млн руб., говорилось в жалобе.



Адвокат экс-губернатора Ольга Артюхова в разговоре с РБК отметила, что прокуратура в своем иске, указывая стоимость недвижимости, опиралась не на договоры купли-продажи, а на экспертную оценку, проведенную уже после возбуждения дела. Эти цифры в несколько раз выше, чем стоимость при приобретении, рассказала адвокат.



